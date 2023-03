Auto, così rischiate una multa di 8000 euro: fate molta attenzione

Vi sono sanzioni che rischiano di mandarvi sul lastrico. Se le forze dell’ordine vi beccano a girare in questo modo, rischiate sino a 8.000 euro di multa.

Le multe sono l’incubo degli automobilisti. Vi sono città in cui è diventato, davvero, difficile evitare una contravvenzione. Un divieto di sosta o un leggero sforamento del limite massimo di velocità è capitato a tutti, ma vi sono multe che possono rovinarvi.

Può capitare di usare la vostra automobile, senza aver compiuto un controllo in particolare, richiesto dal Codice della Strada. Le forze dell’ordine potrebbero beccarvi e farvi la festa. Si rischia, senza questa opportuna verifica, una multa sino a 8.000 euro. Tutti sanno che i veicoli devono essere sempre controllati per ragioni di sicurezza. La Revisione è un accertamento obbligatorio, a cadenza biennale, ed è indispensabile per mettervi in strada alla guida della vostra macchina.

Tutti lo sanno, ma non tutti rispettano la normativa. In molti evitano di effettuare il controllo, senza sapere quali sono le conseguenze eventuali della violazione. In caso vi metteste alla guida della vostra auto senza Revisione e, sfortunatamente, foste fermarti dalla stradale, la multa vi farà passare la voglia di aver evitato il passaggio in officina. Quindi leggete, approfonditamente, questo articolo.

I rischi di una mancata revisione

Il lavoro del meccanico è essenziale per non essere considerati fuori dalla legge. In officina vanno controllati tutti gli elementi principali della vettura. Oggi si valuta anche se la nostra automobile rispetta tutti i parametri di emissioni di C02. Il costo del check cambia in base al luogo. I prezzi, inoltre, oscillano da regione in regione ma in motorizzazione si arriva a spendere 54,95 euro. In cado si passaggio ad una un’officina specializzata, il costo può salire minimo di 10/15 euro in più.

Se avete appena comprato un’auto nuova sarete affrancati dalla spesa dopo i primi due anni. La Revisione deve essere effettuata, obbligatoriamente, dal quarto anno di vita. Ora torniamo alle conseguenze del mancato controllo. Potrebbe capitarvi di ritrovarvi immischiati in un crash. Senza la Revisione si rischia dover sborsare di tasca propria gli effetti dell’incidente ed in più è un malus della nostra compagnia assicurativa.

La multa si aggrava sino a 8.000 euro

In caso di semplice controllo della stradale, arriva, in caso di mancata revisione, una multa che va da un minimo di 173 euro ad un massimo di 694 euro. Il divieto di circolazione del veicolo, oltre alla somma da sborsare, rappresenta un’altra batosta. Sino a quando non sarà revisionato non potrete più prendere la vostra auto. In caso in cui, nonostante il divieto, verrete beccati alla guida dalle forze dell’ordine, si rischia una salasso che va da un minimo di 1.998 euro ad un massimo di 7.993 euro.

In questi difficili momenti di crisi economica si tratterebbe di una somma che metterebbe in difficoltà chiunque. Al di là delle implicazioni amministrative, a livello di sicurezza vi consigliamo sempre di tenere alta l’attenzione. In officina si controllano i freni, le luci, e tutti i componenti essenziali per la vostra sicurezza. Anche in caso di acquisto di auto usata tenete a mente il numero di revisioni che deve avere eseguito. Multe, automobilisti tremate: nuovo strumento per i vigili urbani.

Lo Stato non informa gli automobilisti della scadenza. Dovrete ricordarvi di effettuarla a cadenza biennale per stare sereni. Nel caso vi state rendendo conto del problema solo ora. Vi consigliamo di andare subito da un meccanico di fiducia. Non dirà che la Revisione è scaduta da tempo ed eviterete guai. Potrete tornare in strada, stando tranquilli di non dover sborsare un patrimonio che, a volte, supera anche il valore di una vecchia macchina usata.