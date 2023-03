Addio Binotto, Crozza imita Vasseur: così non lo avete mai visto

La Scuderia Ferrari ha scelto di affidare il muretto nel 2023 a Frederic Vasseur. Quest’ultimo è diventato già la nuova parodia del comico Maurizio Crozza.

Dopo 4 anni targati Binotto, la squadra di Maranello ha scelto per una svolta epocale, puntando tutto sul tecnico francese. L’ex Alfa Sauber è arrivato per riportare ordine e disciplina in un ambiente piombato nel caos. Dopo sole 3 vittorie nel 2019, la Rossa ha dovuto attendere la tappa in Bahrain nel 2022 per risalire sul tetto del mondo.

L’accordo segreto con i vertici della FIA, dopo le indagini sulla Power Unit della SF90, determinarono due progetti pietosi. Il nuovo regolamento tecnico ha ridato speranza agli inseguitori di Mercedes e Red Bull Racing. La Stella a tre punte è crollata, mentre la squadra austriaca ha spiccato il volo, conquistando 17 Gran Premi su 22 nella scorsa annata. Per la Rossa è stata l’ennesima delusione, l’ultima targata Binotto.

L’ingegnere di Losanna ha, sempre, cercato di giustificare gli errori del suo team, facendo da parafulmine. Un atteggiamento che, alla lunga, ha logorato egli stesso e l’intero ambiente. A livello politico la Scuderia più vincente della storia della F1 ha fatto una tremenda fatica nel confronto diretto con Mercedes e Red Bull Racing. A livello caratteriale Wolff e Horner si sono dimostrati dei condottieri.

L’ingegnere svizzero, invece, ha voluto con insistenza il ruolo che era stato di Maurizio Arrivabene, fallendo miseramente. Le sole 7 vittorie in 4 anni rappresentano un bottino misero per un team che avrebbe dovuto lottare per il Mondiale. Binotto, naturalmente, è stato colpevolizzato del nefasto accordo con la FIA che ha condannato, sul piano motoristico, la Scuderia a due anni infernali. Al termine del deludente 2022 le strade si sono divise. Il tecnico svizzero è stato accompagnato all’uscio e al suo posto è arrivato un pistaiolo.

Crozza e il passaggio a Vasseur

Frederic Vasseur, infatti, è più tecnico legato più alla pista che ai dati. La famosa analisi dati, invece, era diventata il mantra di Binotto. Tutti hanno iniziato a notare la continua flessione dello svizzero a nascondersi dietro l’analisi post GP dei vari disastri del muretto. Mattia Binotto ha esagerato con proclami che, successivamente, si sono rivelati autogol clamorosi.

Le strategie sono state un tallone d’Achille, ma la Ferrari ha peccato anche in termini di affidabilità. I ferraristi sono stati costretti a cambiare sei PU Superfast a testa nel 2022. La questione appariva risolta, ma al primo Gran Premio del 2023 i problemi sono riemersi. Leclerc è stato costretto a fermarsi al giro 41 in Bahrain per un guaio con la seconda centralina. Lo zero in classifica ha già avuto un peso rilevante per il monegasco.

Uno dei motivi per il quale è stato scelto l’ex tecnico della Sauber è proprio il legame con il numero 16. Charles debuttò in F1 al volante dell’auto elvetica, ma conosceva Vasseur già dalle categorie minori. I due avevano lavorato a braccetto e si sono ritrovati ora a Maranello. Vasseur ha una forte personalità ed è subito scattata la scintilla con il suo pupillo. Lo sviluppo del mezzo, durante la stagione, è sempre stato un patema in passato per i tecnici a Maranello, ma ora servirà cambiare marcia.

Per ora a cambiare è solo l’oggetto dell’imitazione del comico Crozza in TV. L’ex team principal della Sauber non è il classico ingegnere da dietro le quinte, ma nel video del canale YouTube Luca Galliera appare in prima linea su una Vespa. In mano una bottiglia di vino rosso francese per dimenticare la brutta domenica del Bahrain. Preparate i pop corn e godetevi lo sketch perché, ancora una volta, Crozza si è superato.