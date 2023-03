Ducati, l’obiettivo è fissato: Bagnaia a caccia di Valentino Rossi

Solo Marc Marquez e Valentino Rossi sono riusciti, in era MotoGP, a confermarsi campioni. Bagnaia ci crede. Ecco cosa ha dichiarato.

La stagione 2023 per la Ducati si preannuncia all’insegna della stabilità. La casa di Borgo Panigale ha già vinto tutto quello che c’era da vincere nella passata stagione, ora l’obiettivo è confermarsi al vertice. Per farlo hanno elaborato una moto spettacolare che già nei test prestagionali ha entusiasmato il campione del mondo Bagnaia e gli altri centauri della casa di Borgo Panigale.

L’alfiere di punta torinese è riuscito nel 2022 a rimontare 91 punti a Fabio Quartararo. Quest’ultimo sembrava in pieno controllo, ma ad Assen ha commesso un errore fatale. Lo zero in Olanda riaccese le speranze del ducatista, capace di vincere 7 GP totali. Il francese, invece, franò sull’Aprilia di Aleix Espargarò in un complicato tentativo di sorpasso, rovinando di fatto la sua annata. Nel finale di stagione furono dolori, mentre per Pecco solo gioie.

Quando si tocca una vetta così elevata, succedendo a campioni storici della top class, il desiderio è rimanere al vertice della categoria. Un pilota italiano non vinceva un titolo nella classe regina dai tempi di Giacomo Agostini sulla MV. 50 anni dopo, Pecco ha sfatato questo tabù, succedendo a Casey Stoner che, nel 2007, aveva portato la Rossa sul tetto del mondo.

Bagnaia, Valentino Rossi nel mirino

Lo scarso feeling iniziale con la Desmosedici GP22 non ha permesso, sin dalle prime tappe, a Pecco di fare la differenza. Il piemontese ha cambiato approccio quest’anno, concentrandosi sullo sviluppo di una moto molto simile a quella su cui si è laureato campione del mondo. Una tattica che, in passato, ha reso la vita più facile a due campioni straordinari come Marc Marquez e Valentino Rossi. Questi ultimi sono stati gli unici a confermarsi campioni per due o più anni di fila.

Persino uno straordinario centauro come Jorge Lorenzo non è riuscito in una tale impresa. Pecco ha tutto per confermarsi al vertice, a partire dalla migliore moto del lotto. A dirlo sono stesso i protagonisti della MotoGP. Secondo Marquez per Bagnaia è solo l’inizio di una serie di successi. Valentino Rossi, avendolo cresciuto nell’Academy, sa perfettamente dove può arrivare il #63, oggi numero 1 della griglia.

MotoGP, gli obiettivi di Pecco

Dopo 15 anni la squadra italiana ha trovato l’alfiere giusto. La casa di Borgo Panigale non si è accontentata di avere il campione del mondo, ma ha voluto raddoppiare, ingaggiando Enea Bastianini. Quest’ultimo ha ottenuto ben 4 trionfi in sella alla Ducati del team Gresini. In teoria la squadra corse ufficiale ha per le mani i due miglior rider del 2022, Quartararo e Marquez permettendo. I due campioni hanno, però, numerose difficoltà in sella alle moto giapponesi.

“Solo Valentino Rossi e Marc Marquez sono riusciti a difendere il titolo in MotoGP – ha analizzato Pecco in una lunga intervista concessa al quotidiano La Stampa – e io voglio fare quello che hanno fatto loro. È un lavoro ancora più difficile”. Pecco può fare affidamento su una moto da sogno e questo rende il lavoro un po’ più facile, aggiungiamo noi. Ducati chiede “scusa” a Valentino Rossi: messaggio inaspettato.

I primi avversari del campione del mondo potrebbero essere proprio gli altri piloti in sella alla Desmosedici. Il rischio di una “Ducati Cup” è altissimo, come ha spiegato anche l’otto volte iridato della Honda. Pecco, intanto, gongola in attesa della prima tappa a Portimao nell’ultimo weekend di marzo.