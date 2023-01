MotoGP, Marquez unico avversario Ducati? L’ex campione non ha dubbi

La MotoGP si appresta a regalarci una stagione ricca di spunti di interesse. Secondo l’ex pilota, Marquez darà battaglia alle Ducati.

La Ducati sarà la grande favorita nel campionato di MotoGP targato 2023, con Pecco Bagnaia che arriverà al via della nuova stagione senza più la pressione di dover vincere un campionato del mondo. Il rider torinese ce l’ha fatta pochi mesi fa nel gran finale di Valencia, ma ora sarà ben più difficile cercare di riconfermarsi.

Al suo fianco ci sarà un mastino come Enea Bastianini, che con il Gresini Racing ed una Ducati vecchia di un anno riuscì a vincere ben quattro gare lo scorso anno, battendo proprio Pecco nei duelli di Le Mans ed Aragon. Tra i due ci sono già state diverse schermaglie, ma è chiaro che ora che corrono per lo stesso team factory bisognerà evitare errori gravi.

Uno degli elementi da valutare nella nuova annata della MotoGP sarà l’approccio alla stagione della casa di Borgo Panigale, che solitamente fa fatica nelle prime gare. Questo fu la causa del grande distacco accusato da Bagnaia nei confronti di Fabio Quartararo lo scorso anno, anche se Pecco ci mise del suo con qualche errore di troppo.

Dall’estate in poi, la superiorità della Rossa venne fuori e non ci fu nulla da fare per la concorrenza, ma non è detto che un qualcosa del genere possa accadere di nuovo tra pochi mesi. Da seguire con attenzione ci sarà la voglia di rivalsa di Marc Marquez e della Honda, che difficilmente si concederanno un’altra stagione da comprimari. La casa giapponese ha una storia vincente, così come il nativo di Cervera, il quale punta a tornare al top.

Contro un rivale del genere è tassativo evitare di abbassare la guardia, anche se tra le mani si ha il mezzo più veloce in assoluto. Un ex compagno di squadra dell’otto volte iridato ha detto la sua su ciò che accadrà nel 2023, confidando nel fatto che Marc darà molto fastidio alla Ducati grazie al suo talento incredibile.

MotoGP, Pedrosa è sicuro sulle potenzialità di Marquez

Uno degli spunti chiave che offrirà la nuova stagione della MotoGP è legato al ritorno full time di Marc Marquez, nella speranza che non ci siano nuovi infortuni nei paraggi. Anche il 2022 lo avrebbe dovuto vedere al via di tutte le gare, ma la caduta nel Warm-up di Mandalika e l’ennesima operazione post-Mugello hanno rovinato i suoi piani, oltre ad una Honda che di certo non è apparsa in forma smagliante.

Il 2023 sarà un crocevia importante nella carriera e nel futuro del nativo di Cervera, il quale punta ad un colpaccio non così facile da raggiungere. La nuova moto dovrebbe recuperare su diversi punti critici, ma è chiaro che la concorrenza non starà di certo a guardare, soprattutto la Ducati che in questi anni è riuscita a crescere di anno in anno raggiungendo un livello impressionante.

Riguardo a ciò che vedremo nella prossima stagione si è espresso Dani Pedrosa, ex compagno di squadra di Marquez alla Honda, che ha concesso un’intervista a “DAZN“. Lo spagnolo, campione del mondo della Classe 125 nel 2003 e della 250 nel biennio successivo crede che Marc possa dar battaglia alle Ducati.

Ecco le sue parole: “Se Marc dovesse essere in buona forma fisica trovando anche una buona intesa con la moto, potrebbe riuscire a mettere in crisi i piani della Ducati. Lui è un ragazzo altamente imprevedibile, che riesce a fare cose che non ti aspetteresti. Ha una capacità innata di portare al successo moto che non sono affatto perfette“.

Pedrosa ha poi aggiunto: “Gli anni in cui siamo passati dalla Bridgestone alla Michelin, abbiamo avuto difficoltà, io ne ho avute tante ma lui è riuscito a vincere il campionato, ad adattarsi alle gomme in una maniera che nessuno riusciva a spiegarsi in modo razionale. Marc è un pilota diverso, in pista è stato impressionante perché ha fatto cose speciali che non potevo eguagliare“.

Un’ammissione di inferiorità quella di Pedrosa, ma anche un bell’attestato di stima che testimonia l’incredibile valore del suo ex compagno di squadra. Battere l’armata Ducati non sarà facile per nessuno, nemmeno per un alieno come il nativo di Cervera che in questi anni ha fatto vedere delle cose inverosimili, in diverse occasioni e con moto ben lontane dalla perfezione.

Ciò che serve all’otto volte iridato ed ormai leggenda della MotoGP è una Honda che riesce almeno ad avvicinarsi ai grandi favoriti, dandogli battaglia nel miglior modo possibile. La RC213V targata 2023 dovrà consertirgli di potersi prendere i suoi classici rischi senza finire sempre per terra, cosa accaduta troppe volte lo scorso anno.