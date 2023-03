Marquez, frecciatina a Valentino Rossi: che staffilata al Dottore

L’otto volte campione del mondo, Marc Marquez, ha fatto un documentario sulla sua vita su Prime Video dove ha parlato di Valentino Rossi.

Non correrà mai buon sangue tra Marc Marquez e Valentino Rossi. I due si sono dati battaglia per anni in pista, ma nonostante si sia ritirato al termine del 2021 il Dottore non ha mai nascosto il rimpianto per il mancato conseguimento della decima corona nel Motomondiale.

C’è chi dice che il tempo guarisce tutte le ferite, ma non certo le inimicizie che continuano ad essere provocate da atteggiamenti non distensivi. L’otto volte campione spagnolo dovrebbe concentrarsi sulla preparazione fisica in vista della stagione 2023, oltre a badare con attenzione allo sviluppo della nuova Honda. Di recente, però, si è impegnato nella docuserie in onda Amazon Prime Video nella quale lo spagnolo ha raccontato della sua vita e del rapporto con i principali rider della classe regina.

Oramai a trent’anni il #93 si è voluto togliere qualche sassolino, tornando sul rapporto burrascoso vissuto in passato con Valentino Rossi. Il catalano ha affrontato anche l’argomento più caldo, ovvero gli scontri in pista nel 2015 che portarono all’epilogo tesissimo di Sepang. Quanto accadde in Malesia rappresentò una brutta pagina per entrambi, ma dal punto di vista dello spagnolo fu il #46 ad essersi comportato nel modo sbagliato.

Al contrario, dall’altra parte del ring, il Dottore ha sempre affermato che la sua reazione derivò da un’azione provocatoria dello spagnolo che fece di tutto per non far vincere il mondiale all’italiano. Nella delicata sfida tra Jorge Lorenzo e Valentino Rossi si infilò Marc Marquez, rappresentando un problema esclusivo del pilota italiano. Lorenzo infatti beneficio della “antipatia sportiva” nata tra Marquez e Rossi, conquistando l’8 novembre 2015 il suo quinto ed ultimo titolo iridato.

L’ultima provocazione a Valentino Rossi

Il regista di ALL IN, la docuserie in onda su Prive, ha dichiarato che Marc era più giovane, più immaturo e aveva molte cose per cui lottare, soprattutto quelle brutte ed era una persona che rispondeva colpo su colpo. A 22 anni riuscì a gestire tutte le pressioni e gli attacchi ricevuti. Dopo tutti i problemi vissuti a livello personale, lo spagnolo ha affrontato il racconto della sua vita come una occasione per liberarsi di alcuni pesi.

“Si è seduto ad analizzare un evento che lo ha segnato e ne parla in modo più pacato, anche se quello che riesce a trasmettere è più profondo perché è molto più maturo – ha dichiarato il regista Jaime Pérez in un’intervista a Relevo.com – abbiamo consultato Valentino, ma non è voluto venire”. Essere chiamati in causa per una serie su Marquez, può essere vista anche come una provocazione per mettere solo altra carne a cuocere. Ducati chiede “scusa” a Valentino Rossi: messaggio inaspettato.

Marquez, parla il regista di ALL IN

“Avevamo un documentario su Marc Marquez, ma abbiamo parlato anche di vicende che hanno coinvolto Jorge Lorenzo o dei primi anni con Dani Pedrosa dove raccontava cose forti. Siamo andati da loro, glielo abbiamo spiegato ed entrambi, con tutti i diritti, hanno detto di sì, mentre Rossi, con tutti i diritti, ha detto di no”, ha raccontato Jaime Perez. MotoGP, Valentino Rossi fissa l’obiettivo per il suo team: ecco cosa vuole.

“Mi piacerebbe fare la seconda parte o la conclusione, perché è mancata anche una vittoria che serva anche a chiudere il cerchio. Sarebbe bello vivere una stagione in cui (Marc Marquez, ndr) sta bene fisicamente e che la Honda lo aiuti a vincere ancora”. Dubitiamo, fortemente, che Valentino Rossi parteciperà ad una seconda stagione della serie, soprattutto perché una eventuale vittoria mondiale dello spagnolo lo porterebbe a nove, proprio come il centauro di Tavullia.