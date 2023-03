Follia su un volo Ita Airways: ecco cosa hanno chiesto ai passeggeri

Un qualcosa di clamoroso si è verificato su un volo Ita Airways da Londra City a Milano Linate. Le immagini sono sconvolgenti.

Un fatto incredibile è accaduto su un volo Ita Airways, quella che è la compagnia di bandiera italiana dopo la sostituzione di Alitalia. L’episodio si è verificato prima della partenza per una tratta molto frequentata, quella che tra London City e l’aeroporto di Milano Linate.

London City è lo scalo cittadino della capitale britannica, mentre Linate è il secondo aeroporto milanese, ma nessuno dei passeggeri che era a bordo avrebbe mai potuto pensare quello che sarebbe accaduto. Non stiamo parlando di guasti o di un quasi incidente, ma di una bizzarra richiesta fatta a chi era già comodamente seduto sui seggiolini.

Si trattava del volo AZ227 che giovedì 9 marzo era in partenza alle 13:45 locali, le 14:45 in Italia, da London City, con tanti nostri concittadini a bordo, di ritorno dalla partita di Champion League tra Tottenham e Milan che ha consentito alla squadra milanese di conquistare i quarti di finale.

Il meteo era pessimo e c’era tanto vento, ed ai passeggeri del voto Ita Airways è stato chiesto di trovare alcuni volontari, quattro uomini ed una donna nello specifico, di scendere, perché l’aereo era troppo pesante per poter pensare di decollare in quelle condizioni, un qualcosa di assurdo.

Ita Airways, una giornalista di Amazon costretta a tradurre

Il volo era di Ita Airways, ma tecnicamente gestito da German Airways, cosa che spiega il motivo per il quale nessun assistente di volo parlasse italiano. Proprio per questo, è stato chiesto a qualcuno se avesse una buona conoscenza dell’inglese per poter tradurre, ed a farlo ci ha pensato Alessia Tarquinio, volto noto in quanto giornalista di Amazon Prime Video.

La German Airways noleggia degli aerei da Ita Airways, ed il velivolo non era un comodo Airbus o un Boeing, ma un piccolo Embraer 190, molto più sensibile alle condizioni del meteo difficili che c’erano e che vi abbiamo descritto. Il video che abbiamo postato in basso è stato fatto da un altro celebre giornalista, ovvero Alessandro Alciato, quasi divertito nel riprendere ciò che accadeva.

Il numero di volontari richiesti era inizialmente pari a cinque, poi alzato a sei. Le stime dicevano che il volo avesse bisogno di circa 700 kg in meno per poter decollare in sicurezza, visto che, oltre al peso delle persone, andava tolto anche quello dei bagagli in eccesso, sia quelli della stiva che quelli che si trovavano a bordo.

Le condizioni del meteo non sono di certo migliorate, e per il volo Ita Airways le cose sembravano mettersi molto male. Ai passeggeri che sarebbero rimasti è stato promesso un voucher da 250 euro, per poter acquistare un altro biglietto e far rientro in Italia il prima possibile su un altro volo.

Per fortuna, i volontari si sono poi trovati ed il volo è partito alle 16:30 locali, atterrando alle 19:10 di Milano Linate. Il ritardo è stato davvero notevole, ed ha causato disagi anche per chi aveva qualche coincidenza o impegni di altro tipo. La compagnia aerea di bandiera ha poi inviato una nota ufficiale alla stampa, spiegando che il tutto è dipeso dalle difficili condizioni del meteo e dal fatto che la pista di decollo più adatta a questo aereo era diventata impraticabile per via del vento.

Il volo aereo 🛫 di Air Ita Londra – Milano Linate ha dovuto far scendere 5 persone perché l'aereo ✈️ era troppo pesante😁😁😁 ✔️ pic.twitter.com/UJZ8ih90GS — salvatore spanu (@salvatorespan17) March 10, 2023

Le immagini che abbiamo postato in questo video sono davvero incredibili, con la giornalista che cerca di tradurre ciò che gli veniva detto dall’equipaggio scatenando l’ilarità dei passeggeri. Per fortuna, tutto si è risolto per il meglio, scongiurando anche problemi di sicurezza. Tutti sono regolarmente tornati poi in Italia.