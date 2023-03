100 Km con un’auto elettrica? Ecco quanto vi costerebbe

Sostenere i costi di un’auto elettrica non è uno scherzo. Ecco quanto costa oggi fare 100 Km con una vettura di questo genere.

La domanda che tutti gli automobilisti si pongono negli ultimi tempi è se, effettivamente, le auto elettriche rappresenteranno il futuro della mobilità mondiale. In Italia purtroppo il parco auto è tra i più vetusti d’Europa, dovendo anche fare i conti con una crisi economica senza precedenti. La situazione di incertezza attuale, certamente, non spinge l’italiano medio a cambiare la propria cara macchina.

Le priorità, ad oggi, sono altre ma l’elettrico incuriosisce e crea dibattiti anche tra gli appassionati della vecchia guardia. Per chi ha avuto la fortuna di guidare vetture con motori termici di alto profilo i prezzi delle full electric sembrano assolutamente illogici. Si è partiti da un pensiero presuntuoso nella stanza dei bottoni europea, ossia che le EV fossero viste come un passo in avanti necessario. Tutto ciò che ci viene imposto, difficilmente, viene ben accolto.

Al di là dei costi elevatissimi delle auto elettriche, anche delle più piccole city car, la mentalità degli italiani è un fattore importante. Il nostro popolo è risparmiatore e il mercato dell’usato delle full electric rimane un grosso punto interrogativo. Per di più chi ha una discreta somma da investire non è disposto a cambiare il proprio stile di guida per adattarsi ad un’auto più pesante, con tempi biblici di ricarica e con limitate possibilità, a causa di una rete infrastrutturale di colonnine non adeguata. Rispetto ad altre realtà europee gli italiani sono sempre stati dei cultori di potenti sportive a benzina.

Di sicuro a livello di mentalità un italiano non può essere paragonato ad un olandese o ad uno svedese. Basti pensare ai marchi celebri che hanno reso grande l’Italia nel mondo, per di più la spinta ambientale non è così forte come avviene in altre parti del mondo. I “motivi ecologici” non bastano e anche se dicessero agli italiani di lavarsi i denti in un bicchiere per risparmiare acqua oppure cambiare delle tradizioni alimentari legate al DNA del territorio, chi lo farebbe a caro prezzo?

Il costo della ricarica di un’auto elettrica

Se credete che una ricarica sia così economica, vi sbagliate di grosso. L’Italia e tra i Paesi dove guidare una EV viene a costare di più. L’inflazione e i rincari negli ultimi anni hanno portato energia ad un costo sostenuto per una famiglia media. Guidare a zero emissioni conviene di più nei Paesi Bassi, dove il costo di addebito di una ricarica completa è di 2,74 euro, quindi per percorrere 100 km si spendono 0,80 euro. Auto elettriche, tipologie a confronto: ibride, plug-in e full electric.

L’estremo opposto è la Danimarca dove occorrono 27,65 euro per la ricarica e 8,11 euro per fare 100 km. L’Italia? E’ al quarto posto, l’addebito medio è di ben 19,89 euro, quindi il costo per 100 km si aggira sui 5,54 euro. In Italia chi ha scelto una EV paga quasi sei volte di più per carica rispetto agli automobilisti olandesi. Sul podio, alle spalle della Danimarca, c’è solo il Belgio e la Germania. Realtà dove gli stipendi medi sono, decisamente, più elevati. Auto elettriche, quali sono le più economiche? Non ci crederete.

Ecco perché l’auto elettrica viene ancora vista come una city car valida solo nelle grandi città o semplicemente una seconda auto nel garage di una famiglia che può permettersi diverse tipologie di vetture. Sarà difficile uscire da questi paradigmi in futuro, almeno in Italia.