Indycar, terribile incidente nella gara di apertura: immagini spaventose

Un crash spaventoso ha caratterizzato la gara di apertura della Indycar a St.Petersburg. Ecco cosa è accaduto e chi è rimasto coinvolto.

Come da tradizione, nella prima domenica di marzo si è aperta la stagione di Indycar, che è partita da St.Petersburg, città di 250 mila abitanti situata in Florida. Si tratta del classico tracciato cittadino americano, fatto di tante curve, sconnessioni e tratti molto insidiosi per i piloti, ma va detto che questo è il bello di tali eventi.

La Indycar, infatti, si discosta e di molto dalla F1, che fa costruire tracciati come Miami o Las Vegas, nel bel mezzo del glamour e pensando alla presenza dei VIP, mentre nella cosiddetta Formula Indy si punta invece alla pista vera e propria. La prima gara ha dato subito modo di parlare per via di un terribile incidente, avvenuto dopo poche curve.

Indycar, terribile incidente avvenuto al primo giro

Sui tracciati in cui si corre la Indycar è frequente incappare in pesanti incidenti, sia che si tratti di ovali che di piste cittadine. La prima tappa della stagione 2023 ha visto partire in pole position l’ex F1 Romain Grosjean, ma il vero caos, come prevedibile, si è verificato nelle retrovie.

Come potrete vedere dalle immagini postate in basso, grazie ad un video caricato sulla pagina Twitter ufficiale della Indycar, si nota dalla ripresa aerea come, in realtà, la carambola si inneschi nelle prime file. La Dallara-Honda di Scott Dixon, uno dei piloti più vincenti della storia di questo campionato, stringe contro il muro la McLaren di Felix Rosenqvist, che resta probabilmente danneggiata nell’impatto.

A quel punto, quest’ultimo subisce danni alle sospensioni e rallenta il gruppone presente alle sue spalle, dove si verifica un altro crash. Infatti, Santino Ferrucci ha toccato il 4 volte vincitore della 500 Miglia di Indinapolis, ovvero Helio Castroneves, e da quel momento in poi è stato il caos più totale.

Sono stati coinvolti anche Simon Pagenaud, Sting Ray Bobb e Devlin De Francesco, ma da dietro è arrivato anche Benjamin Pedersen che ha centrato proprio De Francesco, e vedete anche alcune monoposto che sono volate in aria dopo la collisione. A quel punto, per evitare di finire contro le auto ferme, anche Conor Daly ha dovuto dire addio alla corsa, andando a sbattere contro il muro con la gomma anteriore sinistra, danneggiando in modo irreparabile la sospensione.

Tutti i piloti stanno bene e non hanno riportato ferite

Devlin De Francesco è uno di quelli la cui auto è stata sbalzata in aria, e dopo la gara il suo spavento era evidente. Il pilota ha per fortuna subito detto che si trovava in buone condizioni, ma che è stato un durissimo colpo. Anche tutti gli altri si sono detti abbastanza scossi, ma che per fortuna non si è trattato di nulla di troppo grave per il loro fisico.

Helio Castroneves ha fatto i complimenti al nuovo centro di assistenza mobile del campionato, affermando che i soccorsi sono stati molto celeri e che non c’è stato alcun problema da quel punto di vista. La cosa più importante, come detto, è che tutti siano usciti con le loro gambe, con la corsa che era stata fermata con la bandiera rossa dopo solamente un giro per consentire i soccorsi, per poi riprendere senza problemi.

A big crash at the start of the @GPSTPete. Devlin DeFrancesco got airborne after being hit by Benjamin Pedersen. #INDYCAR pic.twitter.com/1v3z5C6zq6 — INDYCAR on NBC (@IndyCaronNBC) March 5, 2023

La vittoria è stata ottenuta dall’ex F1 Marcus Ericsson, che in Indycar ha ormai trovato la sua dimensione, visto che lo scorso anno ha anche vinto la 500 Miglia di Indianapolis. Nelle immagini che vi abbiamo postato potrete dare un’occhiata a questo spaventoso impatto, che ha davvero fatto rimanere tutti con il fiato sospeso per diversi minuti.