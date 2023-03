Subaru con motore Ferrari? La clip che ha fatto impazzire il web

Sta facendo scalpore sui social l’esperimento di un appassionato di rally che ha montato un motore Ferrari su una Subari WRX di qualche anno fa.

Ci sono auto che hanno fatto la storia del motorsport, modelli incredibili che sono rimasti nell’immaginario collettivo per le loro imprese su pista e non solo. Se parliamo di rally, le auto davvero non mancano. Per fortuna uno spicchio di immortalità se lo sono guadagnate le marche italiane, in particolare la Lancia, che tra gli anni Settanta e Ottanta ha portato dei modelli che ancora oggi fanno impazzire i fan ma soprattutto i collezionisti, che pagano cifre esorbitanti per entrarne in possesso e guidarle almeno una volta. Vengono in mente le Delta e le Stratos ad esempio. Ma c’è una marca in particolare che è legata a doppio filo al mondo dello sterrato ed è la Subaru.

Se si parla di questa azienda è impossibile dimenticare chi l’ha portata a livelli mondiali nel mondo del rally e parliamo di Colin McRae, che ha compiuto acrobazie e imprese leggendarie con una WRX STI. Si tratta di una berlina prodotta dal 1994 e che non è altro che la versione più sportiva del modello Impreza. Un’auto che tra l’altro ancora oggi è in vendita dopo diverse generazioni di restyling e tutt’oggi è capace di numeri da circo strepitosi con alcuni assi delle quattro ruote.

Si parla ormai sempre più di un imminente addio di Subaru a questo tipo di vettura, il che ha mandato il morale dei milioni di fan sotto i tacchi. C’è però chi nel mondo continua ad alimentare la passione per questa macchina. Spesso sui social si trova ancora qualche appassionato che possiede uno dei modelli più vincenti, quello prodotto tra il 2003 e il 2005 che montava un motore di 1.994 cc di cilindrata che sviluppava 265 cavalli, portato al successo da Petter Solberg nel mondiale rally nel 2003.

Una Subaru WRX con un motore davvero speciale

Uno di questi proprietari è Sam Albert, che possiede una WRX STI con cui gareggia in eventi di rally a tappe. Ed è balzato alle cronache social perché ha compiuto un esperimento che sembra funzionare. L’uomo voleva aggiungere potenza alla sua Subaru e quindi ha escogitato una soluzione non convenzionale: inserire un motore Ferrari F136 V8 sotto il cofano della sua iconica macchina da rally.

Albert ha spiegato il perché ha scelto un Ferrari V8 in un video sul suo canale YouTube personale. In pratica si tratta di regolamenti: finché il motore è aspirato e sotto i 4,5 litri, non dovrà limitare la potenza. Così si è comprato un motore F136 IB V8 da 4,3 litri che era montato su una Ferrari California e lo ha testato sulla sua Impreza WRX STI. Non che l’ultima versione del motore montato su questa vettura non fosse potente: il 2.5 boxer del 2009 forniva infatti 300 cavalli e una coppia motrice di 407 N m a 4000 giri. Ma quello Ferrari ha numerosi vantaggi, che non riguardano solo la potenza. Infatti il motore giapponese raggiunge una coppia massima più elevata e scende anche abbastanza rapidamente ma il V8 italiano fornisce un’erogazione di potenza più fluida e per più tempo.

C’è però anche il lato negativo nel montare un motore Ferrari su una Subaru di questo tipo. Infatti si sono presentati alcuni inconvenienti come un maggior peso della parte anteriore del veicolo. Le Impreza WRX STI sono già note per il sottosterzo, quindi con questo motore la vettura richiederà un’ulteriore messa a punto per mitigare questo fattore. Inoltre c’è stato un ulteriore problema: durante la fase di test al banco, a metà sessione, il team ha perso l’albero di trasmissione personalizzato per questo motore Ferrari, quindi è dovuto tornare all’unità di serie che ha interferito con il sistema di scarico montato.

A quanto pare però i problemi sono stati risolti, anche come erogazione di potenza. Il V8 Ferrari esprime quasi 453 CV (338 kW) e 485 Nm di coppia. E il team è riuscito in pratica quasi a raggiungere la potenza massima disponibile. Ci sarà sicuramente da adattare il cofano, che per accogliere il più voluminoso motore Ferrari dovrà avere un’altra forma, ma per il resto è pronta questa Subaru targata Ferrari a far mangiare la polvere agli avversari.