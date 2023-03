Smart presenta la nuova serie speciale Racingred: spettacolo puro

Prodotta e commercializzata in soli 250 esemplari, è la prima Smart in assoluto con una carrozzeria color rosso.

Presentata nei giorni scorsi la nuova serie speciale di Smart: la EQ fortwo Racingred. Un modello che rafforza la tradizione della piccola city car del gruppo Mercedes di investire sulle serie speciali, elemento che da sempre ha contraddistinto la sua storia ricca di successi, e che in molti si aspettano di raccontare anche sui nuovi modelli del brand come l’ultima lanciata la #1.

Il nome stesso lascia intendere quello che è l’elemento principale di questa serie speciale, vale il dire l’inedito look ‘total red’, caratterizzato da un’esclusiva livrea red matt.

Smart EQ fortwo Racingred: disponibili 250 esemplari

La EQ fortwo Racingred è la prima (ma non sarà di certo l’unica, ndr) “limited edition” lanciata da Smart in questo 2023, e verrà commercializzata in soli 250 esemplari.

Rimanendo sulla colorazione della carrozzeria, per il rosso è di fatto un debutto assoluto nell’universo Smart, considerato che mai prima di oggi era stato realizzato un modello con questa tonalità cromatica.

Le serie speciali nel dna di Smart

Paola Ardillo, Responsabile Product Management di Mercedes Benz Italia, a margine della presentazione della EQ fortwo Racingred ha dichiarato: “Da quasi 25 anni Smart si è affermata come trend setter nel panorama della mobilità urbana, e le serie speciali realizzate nel corso di tutti questi anni, di cui la maggior parte realizzate esclusivamente per i clienti italiani, sono state un elemento strategico del suo successo e del suo posizionamento premium.”

Non solo l’originale livrea color rosso, la EQ fortwo Racingred si fa notare anche per un equipaggiamento di serie particolarmente sviluppato, che comprende tra le altre winter package e pacchetto Exclusive con rivestimenti in pelle nera, ma anche consolle in carbon look, telecamera con sensori di parcheggio e cerchi in lega da 16’’.

Disponibile doppio caricatore da 4,6 e 22 kW

Prodotta e commercializzata come detto in soli 250 esemplari, per 200 di questi è disponile il caricatore di bordo da 22 kW.

Listino alla mano, la nuova EQ fortwo Racingred parte da un prezzo di 30.195 euro, nella versione equipaggiata con caricatore da 4,6 kW, fino a salire ai 30.695 euro del modello con charger da 22 kW.

Tuttavia, Smart mette a disposizione anche un’offerta di noleggio senza anticipo iniziale a fronte di una permuta di un altro veicolo elettrico/ibrido, e che si sviluppa su 36 rate mensili da 355 euro.

Saranno compresi nel canone mensile l’installazione della Wallbox, l’assicurazione RCA, Incendio/Furto e KASKO, ma anche manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione amministrativa, assistenza stradale ed Ecobonus.