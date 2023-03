Nuova Peugeot 508: stile rinnovato per l’ammiraglia del Leone

Nuovo profilo per la calandra anteriore, nuovi cerchi e nuove tinte per la carrozzeria. Le versioni PHEV diventano 2 per questa Peugeot 508.

Peugeot toglie il velo sulla gamma di nuova 508, l’ammiraglia del brand rinnovata tanto nella sua versione berlina quanto in quelle Station Wagon e PSE (Peugeot Sport Engineered).

Nuovo design esterno che riguarda innanzitutto il frontale, reso ancora più dinamico da alcuni elementi di modernità che integrano, tra le altre, il profilo della calandra nel volume del paraurti, con quest’ultima arricchita anche dal nuovo logo collocato esattamente al centro.

Peugeot 508: nuova firma luminosa DRL

Nuova è anche la firma luminosa DRL a tre artigli dei gruppi ottici Matrix LED che consegnano maggiore profondità di illuminazione grazie al loro effetto 3D. Da un punto di vista stilistico, i gruppi ottici anteriormente sono caratterizzati da una forma molto sottile, mentre al posteriore vengono arricchiti da indicatori di direzioni a scorrimento.

Nuovi sono anche i cerchi da 18 pollici, in alluminio, delle nuove Peugeot 508, denominati Epherra e caratterizzati da una trama diamantata. Così come, sempre per gli esterni, le tre inedite tinte della carrozzeria (sulle sette disponibili, ndr) Okenite White, Blu Eclipse e Titanium Grey.

I-Connect Advanced: ancora più tecnologia

All’interno le nuove 508 si caratterizzano per la qualità, oltre che la modernità, dei materiali utilizzati per i rivestimenti, ma anche per un pacchetto tecnologico ancora più evoluto grazie al nuovo sistema di infotainment Peugeot i-Connect Advanced, con schermo digitale al centro della plancia da 10 pollici e in alta definizione.

Il Peugeot i-Cockpit, anche in queste nuove 508, rappresenta il solito valido alleato per semplificare l’agilità di chi siede al volante nell’accedere alle principali funzioni dell’auto, grazie anche ai suoi tasti a sviluppo orizzontale che richiamano quelli della tastiera di un pianoforte.

Tra i servizi a disposizione del guidatore: navigazione connessa, Natural Voice Recognition, connettività wireless e aggiornamento over-the-air.

Quanta sicurezza su nuova Peugeot 508

Le nuove Peugeot 508 sono anche lo stato dell’arte dell’attuale proposta del brand francese in termini di sicurezza e piacere di guida, grazie ad una serie di tecnologie di ultima generazione.

Tra queste spicca sicuramente il Night Vision, che allerta i conducenti della presenza di animali, pedoni o ciclisti prima ancora che questi vengano illuminati dagli abbaglianti. Dopodiché il sistema di Guida semi-autonoma di livello 2 (il massimo concesso dalla legge) equipaggiato di Adaptive Cruise Control con Stop and Go e Lane Keeping Assist, a seguire le Telecamere HDa supporto del guidatore nelle fasi di parcheggio, e infine gli Ammortizzatori a controllo elettronico tarabili su 3 diverse modalità (Normal, Comfort e Sport).

Si aggiunge una versione plug-in hybrid da 180 CV

La gamma motori delle nuove Peugeot 508 presenta una versione benzina da 130 CV ed una diesel sempre da 130 CV di potenza, oltre alle due versioni ibride plug-in da 180 CV (novità assoluta) e da 225 CV. Tutti i motori sono abbinati, di serie, al cambio automatico EAT8 a 8 rapporti, con quest’ultimo che si arricchisce in questo restyling di un nuovo selettore.

Il vero top di gamma è tuttavia rappresentato dai 360 CV del powertrain ibrido che equipaggia la 508 Peugeot Sport Egineered (PSE), la Peugeot di serie più potente mai prodotta e che accoppia ad un motore termico ben due unità elettriche, una per asse, così da garantire anche le 4 ruote motrici.