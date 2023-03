Mir ha cambiato mestiere? Guardate cosa sta facendo

Joan Mir è spesso stato molto criticato, pur essendo stato un campione del mondo, ma ora ha “lasciato” la MotoGP per altre attività.

Il talento e la classe dello spagnolo Joan Mir dovranno essere messi in evidenza durante questa stagione di MotoGP, con il suo passaggio dalla Suzuki alla Honda che sarà sicuramente un test molto importante, con l’iberico che vuole dimostrare di non essere stato un fuoco di paglia, ma intanto si dedica ad altre attività.

In questa fotografia infatti avrete l’opportunità di vedere Joan Mir felicemente a bordo di un trattore, con accanto quello che con tutta probabilità potrebbe essere un contadino oppure il gestore di quel campo.

Durante lo scatto infatti si vedeva Mir alzare il braccio destro in segno di vittoria e con un vero e proprio urlo liberatorio, quasi come a scaricare tutta la tensione la rabbia di queste ultime stagioni di sicuro non positive con la Suzuki.

All’interno di questa storia pubblicata sul suo canale ufficiale di Instagram ha anche utilizzato la scritta “always looking for perfect conditions“, con l’aggiunta anche in seguito di due emoticon che ridevano a crepapelle.

Ciò chiaramente sta a significare che il suo obiettivo è sempre quello di poter ottenere le migliori e perfette condizioni, ma a che cosa si stava realmente riferendo Joan Mir con questa frase e soprattutto perché si trovava a bordo di un trattore.

Mir a bordo di un trattore: si stava solo allenando

La sua speranza è quella di arrivare quanto più in forma possibile nonostante i vari problemi della Honda e soprattutto la presenza come compagno di squadra di un certo Marc Marquez che di sicuro non gli lascerà vita facile, per questo Joan deve sempre tenersi allenato e con il primo impatto che non è stato semplice.

Per questo motivo infatti ha deciso di dedicarsi a una delle sue grandi passioni, ovvero la guida di una motocicletta da motocross, dato che basta semplicemente tornare leggermente indietro con le sue storie per vederlo a bordo di questa due ruote.

Si riconosce infatti perfettamente come il campo sia assolutamente lo stesso, con il terreno sterrato che viene utilizzato naturalmente dallo spagnolo per poter effettuare le sue derapate e i suoi voli con la motocicletta, mentre tutto attorno a lui vi è il campo verde che sarà stato tagliato alla perfezione da quel trattore.

La motocicletta in questione che utilizzata da Mir si trattava di una Honda CRF 450, con quest’ultima che è stata più volte definita da lui stesso come la miglior motocicletta possibile per poter guidare una MX.

Nell’immagine col trattore infatti possiamo anche notare come fosse completamente vestito da pilota, con una semplicissima felpa nera che veniva utilizzato per coprire la tenuta da gara sottostante.

Per Mir c’è ancora qualche settimana per potersi divertire e per potersi dedicare alle sue attività preferite, ma non deve assolutamente abbassare la guardia, perché il Mondiale di MotoGP ormai è alle porte e dovrà esserne un grande protagonista.