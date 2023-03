Valentino Rossi pronto per la nuova avventura: ecco il suo bolide

Valentino Rossi si sta dedicando sempre di più alla sua carriera nelle quattro ruote e su Instagram ha potuto far vedere il suo gioiello.

Se c’è stato un pilota che ha saputo farsi amare in tutto il mondo per la sua straordinaria classe quello è stato di sicuro Valentino Rossi, un fenomeno che ha dimostrato la sua classe in svariate circostanze in carriera con le due ruote, ma ora è pronto come non mai a mettersi in gioco con le automobili.

Si conosce ormai perfettamente la sua volontà di poter spopolare anche nel mondo dell’automobilismo, con i suoi primi grandi successi che sono stati ottenuti in occasione della 24 Ore di Dubai, con il Dottore che è stato in grado addirittura di chiudere al terzo posto.

Il suo prossimo obiettivo è quello di bene figurare anche all’interno della Word Challenge Europe, in un’edizione che lo vedrà grande protagonista con il team WRT alla guida della BMW M4 GT3.

Naturalmente la speranza è quella di poterlo vedere ancora una volta grande protagonista, con Valentino Rossi che in queste ultime settimane si è messo diverse volte in mostra nei vari circuiti di kart in giro per l’Italia, dimostrando grande abilità alla guida.

Ora però è tempo di passare ad automobili decisamente più imponenti, anzi l’obiettivo è quello di arrivare quanto più pronti possibili al grande evento, infatti il Dottore ha deciso di volare in direzione Valencia per poter dare vita ai primi test con la sua nuova vettura.

In questo video Rossi ha deciso di prendere la parte del motivatore e di quello che potrebbe essere il Team Principal della Scuderia, con il suo compagno di squadra Maxime Martin che si trovava ai box e che era pronto per andare in pista e testare la sua nuova vettura.

Valentino Rossi infatti era molto tranquillo in questa circostanza, considerando infatti come non sarebbe stato lui a dover scendere in pista, bensì il suo collega belga che aveva uno sguardo decisamente molto più concentrato.

Valentino Rossi e Maxime Martin: la coppia del WRT

Oltre a loro due ci sarà anche il pilota brasiliano Augusto Farfus all’interno delle Team WRT che dovrà essere grande protagonista nel World Challenge Europe, ma non ci sono dubbi che il grande atteso sia il Dottore.

La sua presenza è in grado di muovere le folle e soprattutto gli appassionati dei motori di tutto il mondo, con i suoi miglioramenti con le automobili che sono assolutamente evidenti e gli permetteranno così di poter avere anche delle buone chance di dimostrare la propria classe.

Grande interesse però c’è anche attorno a Maxime Martin, proprio quel pilota che è stato caricato da Valentino Rossi in questa circostanza, un ragazzo belga classe 1986 e che nel corso della propria carriera ha già ottenuto grandi risultati.

Lui comunque è abituato da tutta una vita a essere sotto pressione e soprattutto da avere accanto a sé dei grandissimi personaggi nel mondo dell’automobilismo e del Motorsport, infatti probabilmente qualcuno lo ricorderà per essere il figlio di Jean Michel Martin, un uomo capace di vincere in ben quattro circostanze la 24 ore di Spa.

La stagione prenderà il via dall’Italia, con Monza che non vede davvero l’ora di riabbracciare il suo grandissimo campione e con il pubblico italiano che è euforico all’idea di poter rivedere Valentino Rossi in pista, anche se in questa circostanza le ruote saranno decisamente molte di più rispetto al solito, ma il Dottore rimane sempre il Dottore.