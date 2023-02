Valentino Rossi “fallisce” i quiz della patente? Clamoroso errore

Il nove volte campione del mondo, Valentino Rossi, non ha superato una “prova” in occasione dell’ospitata nella trasmissione di Viva Rai2.

Il Dottore è uno dei massimi esperti di guida al mondo, ma anche i migliori possono commettere alcuni sbagli. Valentino Rossi ha maturato una esperienza al volante di auto e moto come pochi eguali. Nel corso della sua carriera ha alternato guide in fuoristrada, record in MotoGP, sgasate su monoposto di F1, giri sulle moto da cross e impegni in rally e gare endurance.

Uno dei suoi primi mezzi, con cui era solito divertirsi a Tavullia, era un Ape Car. A quell’epoca il #46 era solo un numero. Oggi è stampato su milioni di magliette e cappellini, essendo diventato uno dei brand di maggiore successo della storia. Nessun centauro ha avuto l’impatto mediatico e commerciale di Valentino Rossi. Il Motomondiale è pieno di campioni, ma il figlio d’arte di Graziano è diventato un fenomeno sociale. E’ conosciuto in ogni angolo della terra, non essendo solo un grande campione ma un personaggio a 360°.

La divisione marketing della VR46 è esplosa nel corso del tempo, impiegando decine di persone e fatturando molti milioni di euro. Valentino Rossi può essere molto soddisfatto di quello che ha ottenuto, riuscendo a vincere ben 9 mondiali su Aprilia, Honda e Yamaha. E’ il solo ad aver conquistato titoli in tutte le categorie a cui ha preso parte, sfiorando anche la decima corona iridata.

Seguitissimo sui canali social, nel giro di poco ha portato nell’olimpo mediatico anche la sua compagna Francesca Sofia Novello. La coppia ha avuto una bambina ed è molto apprezzata dai fan. Il campione si è costruito un mondo intorno a sé divertentissimo, grazie all’Academy e al Ranch nella sua Tavullia. Ogni anno ospita centauri da tutto il mondo, rendendo possibile uno spettacolo extra che è diventato motivo di attrazione per tutti i più grandi talenti nostrani e internazionali.

Valentino Rossi, gaffe in TV

Il Dottore è stato protagonista in TV su Viva Rai2, programma condotto dal mitico Fiorello. Il centauro di Tavullia, nel breve intervento, ha analizzato il suo nuovo capitolo nel Motorsport. “Adesso corro in macchina, con una BMW, nelle gare endurance – ha annunciato Rossi – mi mancano le moto, ogni tanto vado in pista, giro anche con le moto da cross”.

A gennaio l’ex rider della MotoGP ha corso negli Emirati Arabi nell’equipaggio con Maxime Martin, Sean Gelael, Tim Whale e Max Hesse. Il suo team WRT ha colto un terzo posto importante, lottando anche con la Porsche per il secondo gradino del podio. Proseguirà anche l’avventura nel Fanatec GT, dopo una prima annata condita da qualche buona performance.

“A quale posizione potrei ambire se corressi ancora in MotoGP? Potrei fare settimo”, ha risposto Valentino alle domande di Fiorello. La Yamaha, in effetti, non versa in buone acque. Il campione del mondo 2021, Fabio Quartararo, non è riuscito a conservare la corona lo scorso anno nel confronto diretto con la Ducati di Bagnaia. L’erede di Rossi ha fatto il massimo, ma la potenza della M1 non è paragonabile a quella della Rossa di Borgo Panigale. Le cose non sembrano essere migliorate nei test in vista del 2023. MotoGP, Bagnaia e la rivelazione su Valentino Rossi: ecco cosa pensa. Date una occhiata anche al seguente articolo: occasione d’oro per il centauro di Tavullia: spunta un nuovo test fondamentale.

Un personaggio come Valentino Rossi manca tantissimo alla MotoGP. Il calo di ascolti, al di là dell’impiego part-time di Marc Marquez, è derivato dall’addio del centauro a fine 2021. Fiorello, alla fine della trasmissione, ha sottoposto il nove volte iridato ad alcuni quiz per la patente. Valentino ha risposto a tre domande, sbagliandone una, quella in merito all’agente del traffico che equivale alla luce gialla del semaforo. Un errore ma il Dottore ha conseguito la patente anche più di 25 anni fa.