F1, GP Bahrain: Orari TV e streaming su SKY e TV8

La F1 riparte dal Gran Premio del Bahrain che scatta nel prossimo week-end. Ecco tutte le info utili e gli orari tv per l’evento.

Dopo oltre tre mesi di lunga attesa, la F1 riaccende i motori e lo fa per il terzo anno di fila dal Gran Premio del Bahrain. Si tratterà della quinta volta nella storia per la tappa di Sakhir nel ruolo di gara inaurale, visto che era già accaduto anche nel 2006 e nel 2010. I debutti da queste parti hanno portato bene alla Ferrari proprio nel 2010 e lo scorso anno, visto l’ottenimento di due splendide doppiette.

Su questa pista, i piloti e le squadre hanno avuto modo di provare le loro monoposto negli ultimi giorni, vista la disputa dei consueti test invernali. Difficile dare una griglia di valori certa, ma per il momento la Red Bull pare avere una marcia in più rispetto alla concorrenza, con la Ferrari nel ruolo di sfidante.

La Rossa può giocarsi la pole position, ma sul ritmo gara non sembra esserci storia. La RB19 è la monoposto che è cambiata meno, visto il gran vantaggio palesato sui rivali lo scorso anno, e questo è chiaramente un punto a favore. Con soli tre giorni di test, hanno avuto poco da mettere a punto, mentre tutti gli altri hanno avuto non poche difficoltà di adattamento, soprattutto alle nuove gomme Pirelli in versione 2023.

La Ferrari è migliorata in modo esponenziale in termini di velocità di punta, riducendo il drag che limitava molto la vettura dello scorso anno sui rettilinei. Tuttavia, come detto anche da Charles Leclerc, manca prestazione nelle curve e l’equilibrio generale della monoposto non è ancora soddisfacente, ed è chiaro che questo può influire e non poco sulla gestione delle gomme.

Max Verstappen è dunque il grande favorito, mentre ci si attende molto dalla sorprendente Aston Martin che con Fernando Alonso è apparsa in gran forma. In difficoltà enorme la Mercedes, con Lewis Hamilton che ha palesato un certo pessimismo nelle interviste di rito.

F1, ecco gli orari televisivi e le informazioni sulla gara

La Ferrari può contare su delle statistiche molto positive in Bahrain, dove è il team che ha vinto di più nella storia della F1. Il primo successo lo firmò Michael Schumacher nel 2004, seguito nel biennio 2007-2008 da Felipe Massa. Nel 2010 fu Fernando Alonso ad imporsi, prima di una lunga astinenza che fu sedata da Sebastian Vettel nel 2017 e nel 2018. Nel 2022 è toccato a Charles Leclerc, che ha portato a quota sette i successi della Scuderia modenese, riallungando sui sei della Mercedes.

La Red Bull ha vinto solo due volte da queste parti, con Vettel padrone assoluto nel 2012 e nel 2013. Il pilota più vincente è invece Lewis Hamilton, che con la Mercedes ha trionfato nel 2014, nel 2015, nel 2019, nel 2020 e nel 2021, superando proprio il tedesco che è a quota quattro.

Vi sarete accorti, dunque, che dall’albo d’oro manca Max Verstappen, secondo due anni fa e ritirato lo scorso anno. Il team di Milton Keynes vuole sfatare una sorta di tabù, visto che ha vinto la prima gara di un mondiale di F1 soltanto nel 2011, con Vettel in Australia, per poi mancare sempre l’appuntamento con il gradino più alto del podio.

L’attesa è ormai terminata e non ci resta che attendere che i semafori rossi si spengano, sperando in una stagione più avvincente della scorsa. La Red Bull pare fare un altro sport, ma ricordiamo che ci sono in calendario ben 23 gare più 6 Sprint Race, ed il tempo per vedere un recupero da parte dei rivali non manca. Lo spettacolo sta per partire.

Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana:

Orari TV GP Bahrain SKY

Venerdì 3 marzo



Prove libere 1

Ore 12:10-13:10 su SKY Sport F1

Prove libere 2



Ore 16:00-17:00 su SKY Sport F1

Sabato 4 marzo



Prove libere 3



Ore 12:30-13:30 su SKY Sport F1

Qualifiche



Ore 16:00-17:00 su SKY Sport F1

Domenica 5 marzo



Gara

Ore 16:00 su SKY Sport F1

Orari TV GP Bahrain TV8

Sabato 4 marzo



Qualifiche



Ore 21:30-22:30 In differita su TV8

Domenica 5 marzo



Gara