Ducati comprata “a pezzi”: l’affare è di quelli assurdi

La Ducati sta spopolando nel mondo delle due ruote, ed ora è arrivata una clamorosa storia che vede protagonisti due noti youtuber.

Il marchio motociclistico del momento è sicuramente la Ducati, che sta letteralmente spopolando grazie soprattutto ai trionfi che ottiene nelle corse. Nelle ultime ore, è andato in scena il primo week-end del mondiale Superbike, e c’è da dire che per la casa di Borgo Panigale le cose non potevano iniziare nella maniera migliore.

Il campione del mondo in carica, Alvaro Bautista, ha letteralmente demolito la concorrenza, vincendo sia Gara 1 che Gara 2 ed andando subito in fuga in classifica iridata. Contro la Panigale V4 R e questo pilota, ormai in perfetta simbiosi con la sua Rossa, sembra non ci sia nulla da fare, se non arrendersi ad un suo lungo monologo.

Anche in MotoGP le cose potrebbero andare nella stessa maniera, visto che Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini hanno a disposizione un vero e proprio missile come si è già ben visto nei test di Sepang. La casa di Borgo Panigale pare aver accumulato un gap enorme nei confronti dei rivali, e soltanto l’Aprilia, in alcuni sprazzi delle prove invernali, ha dato prova di poterne tenere il passo.

Nel motociclismo di oggi, e ciò va rimarcato, il pilota può fare meno la differenza rispetto a prima, e questo sembra poter condannare anche un campione come Marc Marquez, che con la terribile Honda può veramente poco contro lo strapotere delle Ducati. La Desmosedici GP23 è già arrivata al livello della progenitrice iridata, la quale ha dominato il 2022, soprattutto per quanto riguarda la seconda parte di campionato.

Ora sarà davvero difficile per tutti gli altri pensare di avvicinarsi, e sin dai test che ci saranno tra meno di due settimane in Portogallo capiremo se questa sarà una stagione a senso unico, o se qualcuno farà il miracolo e ci permetterà di assistere ad una battaglia serrata, simile a quella dello scorso anno.

Fabio Quartararo si augura di potersela giocare, ma al momento la Yamaha è in clamoroso ritardo. La Rossa delle due ruote ha costruito un dominio che pare impossibile da scalfire, grazie ad uno studio efficace in termini di aerodinamica, in cui tutti gli altri sono molto indietro, ed è probabile che ci resteranno ancora per molto.

La casa di Borgo Panigale sta facendo registrare dei numeri da record anche in termini di vendite, con dei risultati che in passato non erano mai stati toccati. A proposito del prodotto stradale, vi racconteremo ora di una storia davvero incredibile, documentata però da immagini che sono inequivocabili.

Ducati, ecco cosa hanno comprato questi due youtuber

Gli youtuber del canale “Bikes and Beards” hanno acquistato al prezzo di 9 mila dollari alcuni pregiati pezzi di Ducati stradali, ufficialmente noti come merci smarrite, che valgono qualcosa come 40 mila euro. In sostanza, questi ragazzi se li sono assicurati per meno di un quarto del loro prezzo vero e proprio, un affare davvero clamoroso che hanno deciso di documentare sul loro canale YouTube.

Si tratta di caschi, giubbotti, guanti, interfoni, scarichi ed altro materiale utile per modificare a piacimento le moto. La prima cosa che viene mostrata nel video è una sella con altezza ridotta di una Ducati Monster 821 e 1200 S, che valgono qualcosa come 120 mila dollari.

In seguito vengono mostrati anche alcuni caschi, sia quelli da enduro che da motocross, ma anche quelli più sportivi che vengono usati da chi va in moto per strada o, ancor meglio, in pista per divertirsi. Va detto che la cosa è assolutamente clamorosa, con gli autori che hanno però rimarcato che il valore stimato di 40 mila euro per queste attrezzature è fin troppo elevato.

Qui abbiamo deciso di postare proprio il video, in modo da potervi rendere conto dell’incredibile colpaccio fatto dagli autori. La spesa è stata davvero minima considerando l’acquisto fatto, ed ora sarà interessante capire quello che sarà il destino di queste attrezzature in futuro.