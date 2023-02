F1, la FIA “strozza” i team: la cifra è davvero pazzesca

In barba all’inflazione e alla crisi economica, la Federazione non ha pietà con le scuderie di F1. Le tasse sulle licenze sono da capogiro.

In un Circus sempre più sinonimo di spettacolo nudo e crudo, dove il glamour è più importante dello sport, anche i costi lievitano. Per i protagonisti innanzitutto. E a goderne è in particolare la FIA la quale in questi mesi è arrivata ad incassare ben 26,7 milioni di dollari per le tasse versate dai piloti e dalle squadre per essere presenti in griglia. Un computo esito dei risultati ottenuti nel 2022, in quanto alla quota fissa, va aggiunto un tot per ogni punto guadagnato.

Considerato che i GP lo scorso anno sono stati ventidue, che adesso si assegna un bonus per il giro veloce, e che in tre occasioni si è pure disputata la Sprint Race al sabato, è facile comprendere come sia stato possibile arrivare ad una somma del genere.

E purtroppo la situazione andrà peggiorando visto che nel 2023 i round saranno ventitré e le mini-corse sei.

La F1 è sempre più cara

Stando al Regolamento Sportivo attualmente in vigore, tutte le equipe iscritte devono versare un importo forfettario di 617.687 dollari, più quota che varia a seconda del punteggio. Chi ha vinto la coppa più prestigiosa tra i costruttori dovrà mettere sul piatto 7.441 dollari (prima erano 6.926), mentre le altre nove 6.174 dollari, dai 5.770 di un tempo.

Per quanto riguarda il denaro tirato fuori dai corridori, indiscrezioni danno per certo un aumento del 30%, che dovrebbe aver fatto salire la somma a 2.100 dollari a lunghezza. Mentre la fee forfettaria è di 16.236 dollari.

Per fare un esempio, la Red Bull che l’annata scorsa ha messo fine alla supremazia Mercedes tra le marche dovrà pagare 6.242.636 dollari per figurare sullo schieramento. Max Verstappen, fresco di secondo titolo iridato 969.636 dollari. E Sergio Perez, terzo, 656.736 dollari. In pratica, l’autorizzazione a prendere parte al campionato della massima categoria, costerà all’incirca otto milioni di dollari alla compagine di Milton Keynes.

Allo stupore del boss Christian Horner, si è aggiunta la voce del #1 che a Servus Tv aveva parlato di ingiustizia e di condizione unica che si vive in F1.

Anche se non possiamo definire l’ingresso regalato, la Williams, ultima della classe, dovrà “sganciare” molto di meno, essendo per lei previsto un conto da 707.951 dollari

La domanda a questo punto è, ma a cosa servono tutti questi soldi alla Federazione Internazionale? Essenzialmente agli studi sulla sicurezza, come avvenuto per il tanto contestato Halo, o per l’HANS ad inizio degli anni 2000. Sulla carta altresì alle categorie motoristiche di base, e ai progetti sulla sicurezza stradale. Ma per adesso non vi è una vera e propria rendicontazione limpida, su come le risorse vengano spese.

Tabella dei costi relativi alle tasse per i team:

Red Bull 759 punti, 6.242.636 dollari

Ferrari 554 punti 4.038.083 dollari

Mercedes 515 punti, 3.797.297 dollari

Alpine 173 punti, 1.685.789 dollari

McLaren 159 punti, 1.599.353 dollari

Alfa Romeo 55 punti, 957.257 dollari

Aston Martin 55 punti, 957.257 dollari

Haas 37 punti, 846.125 dollari

Alpha Tauri 35 punti, 833.777 dollari

Williams 8 punti, 667.079 dollari

Tabella dei costi relativi alle tasse per i piloti

Verstappen 454 punti, 969.636 dollari

Leclerc 308 punti, 663.036 dollari

Perez 305 punti, 656.736 dollari

Russell 275 punti, 593.736 dollari

Sainz 246 punti, 532.836 dollari

Hamilton 240 punti, 520.236 dollari

Norris 122 punti, 272.436 dollari

Ocon 92 punti, 209.436 dollari

Alonso 81 punti, 186.336 dollari

Bottas 49 punti, 119.136 dollari

Magnussen 25 punti, 68.736 dollari

Gasly 23 punti, 64.536 dollari

Stroll 18 punti, 54.036 dollari

Tsunoda 12 punti, 41.436 dollari

Zhou 6 punti, 28.836 dollari

Albon 4 punti, 24.636 dollari

De Vries 2 punti, 20.436 dollari

Piastri 0 punti, 16.236 dollari

Hülkenberg 0 punti, 16.236 dollari

Sargeant 0 punti, 16.236 dollari