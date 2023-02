Verstappen demoralizza gli avversari: parole che sanno di sentenza

Max Verstappen è stato perfetto in questi primi due giorni di test, così come la sua Red Bull che pare davvero ottima. Ecco le sue parole.

I test invernali di Max Verstappen si sono conclusi al venerdì, visto che nell’ultima giornata, quella di sabato, la Red Bull ha deciso di affidare la totalità del programma a Sergio Perez, il quale dovrà portare a termine il lavoro. L’olandese non è riuscito a chiudere davanti a tutti, visto che al top si è issato Guanyu Zhou con l’Alfa Romeo Racing.

Il cinese ha girato in 1’31”610, scalzando il campione del mondo dalla testa della classifica proprio durante l’ultima ora. Tuttavia, va specificato che l’alfiere della squadra di Himwil ha dovuto montare la gomma a banda rossa C5 per portarsi davanti a tutti, ovvero quella più morbida e prestazionale che c’è a disposizione e che non verrà utilizzata nel week-end di gara.

Super Max è staccato di appena 40 millesimi, ma ha messo a referto il suo 1’31”650 con gomma C3, ovvero quella che sarà la Soft del prossimo fine settimana, per intenderci, quella con cui si girerà in qualifica. Va però detto che il figlio di Jos non ha di certo spaventato per quello che riguarda il time attack, ma, come al solito, per la solidità sul passo gara.

La Red Bull sembra essere una macchina totalmente priva di degrado, che gestisce le gomme in maniera perfetta. Verstappen è stato un metronomo, girando sempre sulle stesse prestazioni senza mai palesare il minimo problema. La Ferrari si è ben comportata con Charles Leclerc con la mescola C1, la più dura di tutte, ma sulla C3, nei long run, non ce n’è stato per nessuno. La Mercedes, per ora, è lontana anni luce, con gravi problemi di degrado ed anche un’affidabilità precaria visto il guasto idraulico che ha fermato George Russell nel pomeriggio.

L’unico intoppo della giornata di Super Max, che è salito a bordo al pomeriggio rilevando Perez che aveva girato al mattino, è stata una piccola perdita di olio che lo ha costretto a perdere circa un’ora ai box per i controlli, ma poi non si è rivelato nulla di preoccupante. Il campione del mondo è raggiante.

Verstappen, ecco il suo commento dopo i test di Sakhir

Max Verstappen è il grande favorito per l’inizio di stagione, ed anche i suoi avversari hanno dato l’idea di pensarla allo stesso modo. Infatti, George Russell ha dichiarato in maniera molto chiara che sconfiggere l’olandese appare davvero impossibile in Bahrain, mentre ci potrebbero essere migliori opportunità in futuro, durante la stagione.

La Red Bull è davvero un capolavoro d’ingegneria, e c’è la sensazione che Adrian Newey sia riuscito, ancora una volta, a far meglio di quanto si credesse possibile. La RB19 pare essere figlia del vento, con una linea che è nettamente più filante rispetto a quella delle concorrenti.

Verstappen ha parlato molto chiaramente della sua monoposto, facendo capire che il potenziale è davvero enorme. Di solito, i piloti tendono a non scomporsi troppo in termini di dichairazioni, ma il figlio di Jos sa evidentemente qualcosa che noi non sappiamo. Al termine della due giorni di lavoro, il campione del mondo è apparso bello soddisfatto.

Ecco le sue parole: “Credo che sia stata un’altra ottima giornata. Abbiamo pensato a sistemare alcuni dettagli e credo che abbiamo fatto dei buoni passi in avanti. Come al primo giorno, ci sono stati ottimi riscontri e la vettura si è comportata molto bene. In questi giorni abbiamo appreso molte cose importanti sulla macchina, che ci saranno molto utili in chiave futura per il campionato che sta per partire“.

“Ogni volta in cui sono salito a bordo ho sentito subito un gran feeling e riuscivo a trovare il limite della vettura. In fabbrica è stato fatto un lavoro eccezionale, hanno tutti un gran merito. Vedere in pista e guidare questa macchina è davvero fantastico, ci dà delle sensazioni sempre molto positive. Le sensazioni sono ottime, ora non resta che vedere come risponderà la monoposto nel week-end di gara“.