SBK, Jonathan Rea confessa il suo sogno: per Ducati sarebbe un incubo

In vista della prossima stagione di SBK il sei volte campione del mondo, Jonathan Rea, ha fatto una promessa ai suoi fan.

Lo scorso campionato di Superbike è stato dominato dalla Ducati di Alvaro Bautista. Lo spagnolo, già vincitore del mondiale 125 nel 2006, sta vivendo una seconda giovinezza e non ha nessuna intenzione di mollare la corona. I principali avversari del centauro della Rossa saranno Jonathan Rea della Kawasaki e Toprak Razgatlioglu della Yamaha.

Dopo i primi test già si era evidenziato un netto predominio della casa di Borgo Panigale. La Ducati nella scorsa stagione ha dominato la scena anche in MotoGP, dando nelle mani di Pecco Bagnaia una moto straordinaria. Sarà per il diverso approccio lavorativo, ma tutti i brand giapponesi hanno iniziato a fare una tremenda fatica, negli ultimi anni, nel confronto diretto con i marchi europei. La Kawasaki ha dominato per sei anni di fila che in Superbike, grazie al centauro nord irlandese.

Jonathan Rea sembrava imbattibile ma tutti i domini sono destinati a finire. Il Motorsport va a cicli e quello della verdona è già un lontano ricordo. La Yamaha con il rider turco ha vinto nel 2021, mentre nella passata stagione ha fatto la voce grossa la Ducati. Per la Kawasaki le cattive notizie non sono finite, essendo arrivata una decisione che ha abbassato gli entusiasmi in vista dell’inizio della stagione. La casa giapponese infatti, ha avuto una batosta dalla Federazione Motociclistica Internazionale (FIM).

La FIM ha bocciato una soluzione innovativa lato motore. La decisione comporterà che la nuova ZX-10RR avrà un limite massimo di 14.600 giri/min per il 2023. Una brutta tegola per il pluripremiato Jonathan Rea. Il nordirlandese ha lavorato a lungo per fare uno step in avanti per lottare per il mondiale contro Bautista e Razgatlioglu, ma potrebbe trovarsi in difficoltà su molti tracciati con lunghi rettilinei. SBK, Bautista mette tutti in riga: Ducati al top nella pre-season.

SBK, l’appello di Jonathan Rea

I test di Jerez non sono andati nella giusta direzione per Kawasaki. Hanno sfruttato la pista meno del dovuto. I test di Portimao e Phillip Island sono stati più importanti per completare il lavoro in pre-season. “La mia aspettativa per il 2023 è di essere forte, di lottare per vincere le gare – ha annunciato Jonathan Rea a Motosan – voglio ancora vincere le gare. Ovviamente l’anno scorso eravamo troppo lontani dal campionato, quindi ovviamente il mio sogno è vincere un campionato, ma dobbiamo lavorare, vedremo. La prima parte della stagione sarà importante per sapere quanto siamo migliorati. Sono entusiasta di quest’anno per vedere se possiamo fare un passo avanti come team e se posso fare un passo avanti come pilota”.

La Kawasaki rimane una delle migliori moto del lotto. La potenza, però, della Ducati Panigale è di un altro livello. Il bolide giapponese è molto facile da guidare nei tratti misti, ma nel complesso Rea sarà della partita. Ha una esperienza enorme. Ogni anno provano migliorare e nel 2023, nonostante tutto, faranno un bel passo in avanti. Bautista, qui potete approfondire la nostra intervista esclusiva, non ha nessuna intenzione di mollare la presa.

“Il mio obiettivo per il 2023 è provare a migliorare me stesso e la mia moto, divertirmi a correre e rimanere in salute. Questo è l’obiettivo più grande, ovviamente. Sarebbe un sogno lottare per il titolo, ma i primi obiettivi sono provare a vincere qualche gara, ma soprattutto divertirsi. Certo, se mi diverto, sarò forte e lotterò per vincere le gare e alla fine il titolo mondiale”, ha spiegato il nord irlandese. La Ducati è avvisata.