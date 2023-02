SBK, Bautista mette tutti in riga: Ducati al top nella pre-season

Il campione del mondo 2022, Alvaro Bautista, ha ritrovato il feeling migliore nei test australiani. La Ducati Panigale V4 R si è confermata al top.

Alvaro Bautista ha chiuso in prima posizione i test sull’iconico tracciato di Philip Island dove si svolgerà anche il primo Gran Premio della stagione. Il campione in carica, in attesa del weekend, ha mandato un messaggio chiaro alla concorrenza.

Farà di tutto per difendere la corona iridata e dalla sua ha una moto spaziale. La Ducati Panigale V4 R dovrà tenere alta la bandiera nel campionato del mondo delle moto derivate da quelle di serie. Il rosso sarà ancora più sanguigno nel 2023, grazie all’incremento dei cavalli e il numero 1 sul cupolino. La ricercatezza aerodinamica è stata curata dai tecnici di Borgo Panigale, campioni anche in MotoGP. Il motore è stato rivisto, proprio per estrarre ancora più potenza e valori emersi nei test prestagionali lasciano ben sperare anche Rinaldi.

I successi in Superbike hanno un impatto importante anche in termini di vendite. Dall’esperienza in pista la casa italiana può trarre dei grossi benefici in termini di innovazione. L’aggiornamento della frizione ha reso la Panigale V4 R 2023 più leggera rispetto al precedente modello. Gli appassionati della Rossa avranno un modello sempre più spinto anche nel listino. Bautista, già campione del mondo 125 nel Motomondiale nel 2006, ha una grande opportunità. Sta vivendo una seconda giovinezza nel team Aruba in Superbike.

Ha chiuso entrambe le ultime sessioni australiane al primo posto, dando dimostrazione di una grande solidità. La moto sembra essere perfetta anche nelle mani del teammate italiano. Rinaldi ha avuto una piccola caduta senza riportare conseguenze fisiche. Lo stesso è accaduto anche a Jonathan Rea in sella alla Kawasaki. Tutti i centauri hanno spinto al massimo per provare le ultime soluzioni in vista del primo weekend di gara.

Il sei volte iridato, Jonathan Rea, appare in maggiori difficoltà rispetto ai ducatisti. Toprak Razgatlioglu sulla Yamaha, invece, ha iniziato con il piede giusto il primo giorno, ma alla lunga sono emerse le Ducati. Per la casa di Borgo Panigale sono arrivati buoni riscontri anche in Supersport con un Nicolò Bulega in grande spolvero. La Honda e La BMW sembrano, decisamente più attardate in Superbike. Nei test ha fatto bella figura Andrea Locatelli e, soprattutto, il rookie Dominique Aegerter.

Le sensazioni di Alvaro Bautista

Dopo il primo posto finale nell’ultimo giorno di pre-season, in esclusiva, Bautista ha dichiarato: “Ho ricercato il giusto feeling con la moto. Nei giorni precedenti ho provato alcuni set-up, ma oggi ho tenuto l’assetto con cui mi sono trovato meglio ieri. Eravamo più focalizzati sulle mescole, con un occhio alla gara. Sono molto felice per il feeling con la moto perché ho avuto un buon passo. Siamo pronti per il weekend”.

La Ducati si è già dimostrata molto competitiva a Jerez, Portimao e ora anche a Philip Island. “Sono abbastanza contento perché sin dal primo giorno mi sono trovato a mio agio sulla nuova moto. Non abbiamo dovuto effettuare grossi cambiamenti sulla moto per avvertire maggiore velocità. Sin dal primo giorno siamo stati capaci di essere rapidi e consistenti. Questa pre-season è la migliore della mia carriera perché sento molto bene la moto, mi sento forte e quando mi sento di spingere per fare il giro, lo posso fare. Sento tutto sotto controllo e sono contento”.

Quest’anno nella solita lotta a tre con Rea e Razgatlioglu potrebbero inserirsi anche Rinaldi e Locatelli. “Penso che sarà dura come lo scorso anno perché Jonathan e Toprak lotteranno per il mondiale e anche Rinaldi ha tenuto un certo livello durante la pre-season e vedremo se riuscirà a mantenerlo anche durante le gare. Locatelli si è dimostrato molto forte a Philip Island”. Tutti i rider della SBK saranno molto agguerriti. Sarà un campionato molto competitivo. In vista del primo appuntamento della stagione Alvaro Bautista si aspetta una battaglia aperta tra diversi centauri, ma è convinto delle sue possibilità.