Marc Marquez provoca: sentite l’ultima bordata su Valentino Rossi

L’otto volte campione del mondo, Marc Marquez, ha continuato a irretire il suo ex rivale in pista. Tra i due è ormai guerra aperta.

Non passa anno in cui Marc Marquez e Valentino Rossi non si provochino su quanto è accaduto in passato. I due centauri più forti dell’era MotoGP non si sono mai amati, ma col tempo è venuto meno anche il rispetto. Il Dottore è e rimarrà l’unico nella storia ad aver vinto in tutte le classi, conquistando il mondiale 125, 250, 500 e MotoGP.

La sua carriera è stata ricca di alti. Dopo i successi nelle classi inferiori con l’Aprilia, il centauro di Tavullia è salito sul tetto del mondo prima in Honda e poi con la Yamaha in top class. Ha provato a vincere anche in sella alla Ducati, ma fu un biennio molto tormentato. Marc, invece, è sempre stato l’alfiere di punta della casa di Tokyo. A seguito dei trionfi in 125 e Moto2 ha debuttato nel 2013 in MotoGP in sella alla Honda e non ha ancora lasciato il costruttore nipponico. Prima non avrebbe avuto alcun senso guardarsi intorno, ma negli ultimi tempi le cose sono molto cambiate.

La carriera di MM93 è stata, pesantemente, condizionata dalla caduta di Jerez de la Frontera del 2020. Il centauro ha avuto esperienze drammatiche sul piano medico, essendo stato consigliato male. Dopo l’inserimento della prima placca i dottori avevano sottovalutato il problema all’omero destro. Il centauro tornò in sella al suo bolide pochi giorni dopo l’infortunio alla spalla. Da banale incidente si è trasformato in un tormento di 3 anni.

Dopo 4 operazioni chirurgiche e tre anni a singhiozzo il campione dovrebbe riuscire a prendere parte, interamente, alla stagione 2023. Il centauro di Cervera ha conquistato ben otto titoli mondiali, ma l’aggancio a Rossi è diventato un vero tabù. Per il #46, ritiratosi nel 2021, il decimo mondiale rimarrà irraggiungibile. Tra i maggiori responsabili dell’insuccesso c’è, secondo Valentino, proprio Marc Marquez. Quest’ultimo si inserì nella lotta tra i teammate della Yamaha, ma dando fastidio solo all’italiano.

La frecciata di Marquez a Valentino Rossi

Il centauro spagnolo ha parlato dell’operazione e della sua riabilitazione nella docu-serie All In su Prime Video, dando anche una sua opinione su quanto accaduto con Rossi. “Il 2015 è stato un anno folle e intenso. In Argentina io e Valentino ci siamo incontrati in pista e poi è successa la stessa cosa anche ad Assen. Le tensioni si accumulavano”.

Stanco delle alleanze spagnole, tese a favorire Jorge Lorenzo, Valentino Rossi dichiarò: “Ho capito il suo gioco, in Australia ha rallentato la gara per favorire Lorenzo. Marc ha deciso che il mondiale deve vincerlo Jorge ed è il suo miglior alleato”. Accuse pesanti, ma secondo Marquez “se sei veloce non ti preoccupa nulla, non hai tempo per le idiozie. Se vai piano, ti senti inferiore e sei convinto di perdere, allora inizi a cercare scuse, sperando di rimestare nel torbido”.

“C’è ancora chi dice che sono stato io ad andare contro la sua moto- ha annunciato nella docuserie lo spagnolo della Honda – ‘Non ti ha dato un calcio, ha solo aperto un po’ il piede…’. Mi ha spinto verso il margine della pista, non mi ha lasciato spazio, mi ha guardato ed ha allungato il piede. In quella vicenda ci fu anche un errore del direttore di gara. Quando succedono certe cose, dovresti automaticamente essere squalificato. Se non ci fosse stato Valentino Rossi sono certo che la bandiera nera sarebbe stata esposta immediatamente”.

Su Valencia, invece, Marc ha aggiunto: “Non avevo la motivazione per superare Jorge, perché quello che hanno creato per me e quello che mi hanno fatto vivere in quelle due settimane non lo auguro a nessuno. Tanto meno a un ragazzo di 22 anni. Mi dicevano: ‘Lo sai che Valentino Rossi, attraverso i media, ha molto potere, e molte persone si rivolteranno contro di te’. Se qualcuno mi manca di rispetto, di carattere ne ho, e di palle ancora di più”.