F1, l’esperto inglese condanna Ferrari e Mercedes: Verstappen dominerà

Un noto giornalista britannico di F1 ha fatto chiarezza, spiegando i motivi per i quali la Red Bull può vincere il titolo anche quest’anno.

Il mondiale di F1 targato 2023 sta per partire nel segno di Max Verstappen e della Red Bull, i quali scattano indubbiamente con i favori del pronostico dopo la netta superiorità tecnica mostrata sino allo scorso novembre. Dopo aver giocato a lungo a nascondino, la RB19 è finalmente stata svelata in Bahrain, impressionando e non poco i rivali.

Il team di Milton Keynes arriva a Sakhir con il primo obiettivo, ovvero quello di rompere una sorta di tabù che la lega alle gare di apertura delle stagioni di F1. Soltanto nel 2011, con Sebastian Vettel in Australia, gli anglo-austriaci riuscirono ad imporsi alla prima tappa, cosa poi mai più verificatasi.

Verstappen sa di potercela fare visto il grande potenziale della sua monoposto, ma è chiaro che i rivali vorranno almeno provare ad impensierirlo, nella consapevolezza che uno così commetterà difficilmente errori o cose del genere. Un esperto del Circus ha già condannato la concorrenza.

F1, Ted Kravitz prevede il trionfo di Max Verstappen

Il mondiale di F1 targato 2023 è già iniziato in queste ore, con i test del Bahrain che stanno andando in scena. Tra una settimana, soprattutto, vedremo le monoposto in pista per le prime prove libere del Gran Premio del Bahrain, con il tracciato di Sakhir che ci suggerirà i primi verdetti e l’andazzo che questa stagione potrebbe prendere.

La grande favorita è ovviamente la Red Bull, che nel deserto ha finalmente mostrato le forme della misteriosa RB19, tenuta segreta sino al semaforo verde dei test. La nuova arma di Adrian Newey fa già paura visto il suo design, con un muso anteriore rialzato ed allungato, ma grandi novità che non sono visibili all’esterno che potrebbero fare una grande differenza.

La RB19 dovrebbe infatti essere dotata di un telaio alleggerito, di cui tanto si parlà lo scorso anno, ma che non fu mai montato sull’auto della passata stagione. Max Verstappen e Sergio Perez potrebbero dunque partire con un chiaro vantaggio sui rivali, anche se Ferrari e Mercedes non staranno di certo a guardare.

L’esperto britannico di F1, vale a dire il giornalista di “SKY Sports F1 UK“, Ted Kravitz, ha in qualche modo già condannato la concorrenza, affermando che il team di Milton Keynes potrà contare su tre grandi vantaggi: “La Red Bull sarà nettamente la favorita, visto che lo scorso anno avevano già progettato un telaio molto alleggerito che introdurranno in questa stagione. Non ci hanno mai corso, ma lo useranno come base. La RB19 potrebbe essere sottopeso, cosa che li dovrebbe portare ad aggiungere la zavorra necessaria, cosa che potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa“.

Il giornalista ha poi toccato l’argomento Budget Cap, affermando che la sanzione non influenzerà minimamente la Red Bull: “Un altro grande punto di forza è che avevano già pronto il progetto prima che entrasse in vigore la penalizzazione relativa alla violazione sul Budget Cap del 2021. Tutto è stato fatto con grande anticipo, quindi, non andranno a risentire quasi per niente delle penalità che sono state inflitte pochi mesi fa“.

Kravitz ha poi fatto riferimento allo stato di grazia attuale di Verstappen, che pare praticamente inattaccabile: “Il terzo ed ultimo grande vantaggio è legato al pilota. Vedendo lo stato di forma in cui è adesso, Max Verstappen è il migliore di tutti, anche meglio di Lewis Hamilton in questo momento particolare. Dalla fine della stagione 2021, Lewis non è più stato in forma come prima e sappiamo bene il perché. Max è fortissimo e questo non può che essere un punto di forza incredibile per la Red Bull“.

La risposta definitiva, come sempre, ci verrà data soltanto dalla pista, ma è chiaro che quello che ci ha fornito Kravitz è uno scenario a dir poco allarmante per lo spettacolo e gli altri team, ma che rispecchia la verità dei fatti. La Red Bull è stata nettamente superiore lo scorso anno e sembra in grado di continuare a dominare. Batterla sarà un vero e proprio miracolo a questo punto.