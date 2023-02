F1, Verstappen fa già tremare la Ferrari: le sue parole esaltano la Red Bull

Max Verstappen si conferma il riferimento assoluto della F1 attuale, dominando il primo giorno di test. Ecco il suo commento a fine giornata.

La F1 è tornata in pista con i test di Sakhir, la cui prima giornata è andata in archivio nel segno di Max Verstappen. Girando in 1’32”837 con mescola Pirelli C3 a banda gialla, il campione del mondo ha piazzato subito la zampata, staccando però di soli 29 millesimi la sorprendente Aston Martin di uno scatenato Fernando Alonso, che pare aver preso sul serio la sua nuova avventura.

Il figlio di Jos era stato il più rapido già nella sessione mattutina, ma nelle prime fasi del pomeriggio è riuscito anche a fare di meglio, a conferma di un feeling già trovato con la sua nuova F1 ad effetto suolo. Ad impressionare, più che il miglior tempo in sé e per sé, è stata la costanza della RB19, che ha inanellato ben 157 giri nel primo giorno di lavoro, senza palesare il minimo problema, e con un passo gara davvero spaventoso.

La Ferrari ha invece deluso le aspettative, con Carlos Sainz terzo davanti a Charles Leclerc, ma non sono di certo i tempi a preoccupare. La nuova Rossa ha palesato dei gravi problemi di porpoising, che si sono visti sia sui rettilinei che nelle curve veloci, oltre ad un passo gara nettamente deficitario a confronto dei bolidi del team di Milton Keynes.

La Mercedes è invece un mistero, ma dalle parole di Toto Wolff è emersa una certa soddisfazione, soprattutto nel constatare che il porposing è stato del tutto risolto. Verstappen e la Red Bull restano i chiari favoriti, e c’è la sensazione che tra una settimana potremmo rivedere uno scenario simile a quello dello scorso anno.

F1, Max Verstappen è già al top in Bahrain

Max Verstappen è apparso bello pimpante dopo la prima giornata di test, nella quale tutto è andato alla perfezione. La Red Bull sembra aver rafforzato il proprio dominio su questa generazione di F1 ad effetto suolo, con Adrian Newey che ha potuto evolvere i concetti vincenti già visti lo scorso anno e che molti hanno deciso di copiare.

A primo impatto, infatti, la RB19 appare davvero identica a quella della passata stagione, se non per delle leggere differenze sul muso. Tuttavia, ogni dettaglio è stato tirato a lucido, ed è ovvio che, essendo cambiata meno di tutte, la Red Bull è anche la vettura che appena è andata in pista ha fornito subito i migliori riscontri.

La F1 sta già tremando di fronte al probabile dominio di Verstappen, che non ha nascosto la propria soddisfazione a fine giornata: “Ciò che volevamo maggiormente era fare più giri possibile e ci siamo riusciti, questo mi rende molto contento. La giornata è stata molto tranquilla, l’altro obiettivo era quello di cercare di capire le nuove gomme del 2023, che presentano delle differenze rispetto a quelle della passata stagione. Ci siamo anche concentrati sulla macchina e tutto è andato bene“.

Super Max ha poi confermato che la nuova auto non è che una netta evoluzione della precedente, e che per questo c’erano molti dati da cui ripartire: “La vettura è un’evoluzione di quella del 2022, e l’inizio è stato ottimo. Rispetto ad un anno fa, abbiamo meno tempo a disposizione per adattarci viste le poche giornate di test, ma è stato comunque più facile perché avevamo già tante conoscenze a nostra disposizione con i dati raccolti pochi mesi fa“.

Il figlio di Jos ha lodato il lavoro del team di Milton Keynes, affermando che la RB19 fornisce ottime sensazioni: “La nuova vettura mi piace davvero tanto, è bello vedere come sia cresciuta in ogni aspetto ed anche il comportamento era tutto da interpretare vista l’evoluzione ed anche le gomme nuove. Ci stiamo impegnando nel capire cosa non va e come migliorarlo, ma è chiaro che questa è soltanto una delle 23 piste dove si correrà quest’anno. Siamo stati subito veloci ed anche regolari nelle prestazioni, quello che ci serviva insomma. Il programma di lavoro però cambierà sin dalla seconda giornata“.