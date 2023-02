Ducati, un modello spettacolare finisce all’asta: occasione unica

La casa di Borgo Panigale ha realizzato diverse moto iconiche. La ST3 è un must have per un appassionato di Ducati. L’offerta è sensazionale.

La ST3 è una moto da turismo sportivo lanciata dalla Ducati nel 2004. In quattro anni di produzione la Rossa ha fatto faville, grazie ad un motore Desmotre, ovvero una distribuzione desmodromica a tre valvole. Il bicilindrico a L, di 992 centimetri cubici di cilindrata raffreddato a liquido, fu ereditato dalla 1000 DS Desmodue e perfezionato per rispettare le norme anti inquinamento.

Il telaio a traliccio, incorniciato da una carenatura protettiva e da borse laterali in linea con le carene, è uno dei marchi di fabbrica della Ducati. La linea era stata migliorata in molti aspetti rispetto alla ST2, rendendola perfetta per i lunghi viaggi. Per chi sceglie questo segmento di moto il comfort è essenziale. La Sport-Touring emiliana potrebbe fare al caso vostro se cercate praticità e comodità. I componenti erano semplificati con una forcella Showa a steli rovesciati, regolabile solo nel precarico ed un mono Sachs, invece, regolabile in tutte le direzioni.

La ST3 è stata venduta in due versioni: ST3 base e la ST3s. La seconda rispetto alla prima aveva un sistema ABS e l’uso di materiali di maggiore qualità. Nei quattro anni di produzione, il motore è stato rivisto più volte per essere sempre più affidabile. La ST3 è uscita con un motore di 102 CV che garantivano una spinta costante. A 8.750 giri e 9,5 kgm a 7.250 agli alti può regalare emozioni, anche per i clienti più esigenti. In seguito arrivò il motore con 107 cavalli. MotoGP, Bagnaia e la rivelazione su Valentino Rossi: ecco cosa pensa. Date una occhiata anche al seguente articolo: occasione d’oro per il fenomeno di Tavullia: spunta un test fondamentale.

Una Ducati ha un prezzo clamoroso

La moto, nonostante le borse e il baule, non perde quel tocco di sportività. Il frontale ricorda molto la Honda VFR di vecchia generazione, ma nell’insieme il DNA è 100% Ducati. I tecnici della casa di Borgo Panigale, in quel momento storico, preferivano linee molto sinuose. Persino in MotoGP la Desmosedici aveva una linea paciosa, ma permise a Casey Stoner di salire sul tetto del mondo nel 2007. La ST3 presenta una sella ampia e ben imbottita, adatta per gite fuori porta e lunghe traversate.

L’assetto delle sospensioni era medio, né troppo duro né troppo morbido, in grado di assorbire i dossi. La ciclistica è di alto profilo, regalando il massimo divertimento. Questa Ducati è in grado di superare i 250 km/h. Il cambio è ottimo e favorisce una guida molto omogenea. Per Bennetts, “quando guidi una ST3 ti sembra proprio il pigro bicilindrico a V che ti aspetteresti da una sport tourer”.

Commenti sagaci a parte, il venditore sul sito d’aste iconicmotorbikeauctions.com ha deciso di proporre la sua Ducati ST3 del 2005 con un prezzo di riserva. Il contachilometri mostra 28.370 miglia. Il venditore ha confermato di aver cambiato l’olio e controllato le cinghie. Attualmente situata a Moseley, in Virginia, viene corredata con tutti i documenti originali e le due chiavi. Date uno sguardo al video per valutare eventuali imperfezioni estetiche. Sembra godere di buono stato. Il prezzo di riserva non è stato raggiunto.