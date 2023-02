Marc Marquez, promessa da brividi: sentite cosa si è messo in testa

Marc Marquez ha presentato a Madrid la docuserie ALL IN sulla piattaforma Amazon Prime. Bagno di folla e promessa ai fan da applausi.

Marc Marquez è tornato a fare la voce grossa, alla vigilia della sua undicesima stagione in MotoGP. Il centauro di Cervera è stato adottato dalla capitale spagnola, dove si è trasferito con suo fratello Alex. Nuova città e, ci si augura, anche nuova vita per il fenomeno della Honda.

La MotoGP ha un bisogno disperato di riavere in pista il miglior Marc Marquez nella prossima annata. L’otto volte campione del mondo ha preso parte ad un evento promozionale sulla Gran Vía e in Plaza de España per anticipare alcuni temi che i tifosi vedranno sullo schermo. Marc ha assicurato, come riportato da Sport.es, che “è sicuramente valsa la pena essere ripreso per un anno intero, anche da mio fratello Alex, che mi seguiva ovunque con la telecamera”.

Il racconto introspettivo del pilota interesserà, sicuramente, tutti i fan della MotoGP. Oltre a parlare della sua vita privata, la pellicola entra nella dramma dell’ultimo triennio, condizionato da infortuni e riabilitazioni, senza rinunciare a frecciate a Valentino Rossi e al rapporto con gli altri centauri della MotoGP. Dopo il terribile schianto di Jerez de la Frontera, Marc è stato costretto a saltare, interamente, la stagione 2020.

Nell’annata successiva sembrava essere tornato al top, dopo le vittorie in Germania, Stati Uniti e Italia, ma un tonfo in un test privato in Spagna sulla moto da cross ha, nuovamente, rispedito il centauro della Honda nel baratro. Dopo il riacutizzarsi della diplopia, il #93 ha sentito la necessità di operarsi, per la quarta volta, all’omero destro. Si è tratta dell’ultima opportunità, l’alternativa sarebbe stato il ritiro dalle scene. Nel finale della scorsa annata è tornato in pista ed è stato in grado di competere per la vittoria in Australia, registrando il primo podio nel 2022.

Marquez e la promessa ai fan

Marc Marquez è un po’ preoccupato in vista della prossima stagione. La casa di Tokyo è scivolata all’ultimo posto della graduatoria costruttori nel 2022. “Nel serie ci sono momenti di tensione con la Honda, con la mia gente, ma anche momenti felici, è difficile per un atleta tenere d’occhio se stesso e, allo stesso tempo, avere una telecamera a fianco. Ti svegli dalla sala operatoria e la macchina fotografica è accanto a te, il che non è facile, ma ci si fa l’abitudine”, ha spiegato il pilota di Cervera.

Lo spagnolo ha voluto mostrare tutto il percorso di rinascita. Ogni minimo aspetto della sua vita è stato registrato per far emergere il lato umano del campionato. “L’obiettivo è mostrare che da un giorno all’altro la tua vita cambia in meglio o peggio”. Dopo otto riconoscimenti iridati, il centauro sembrava destinato ad acciuffare Valentino Rossi a nove titoli, ma la sua carriera ha preso una piega imprevista in quel drammatico giorno a Jerez.

“Voglio un altro titolo – ha dichiarato alla folla il centauro – per farlo ti esponi al rischio di cadere ancora, di farti male. La passione può tutto. La mia passione saranno sempre le moto. Io ho 30 anni e ne ho ancora tanti (davanti a me, ndr). Honda è la prima ad essere interessata a cambiare le cose. Ci sono momenti in cui spingere forte e ora è il momento di essere uniti”. La Ducati ha già messo in mostra la nuova GP23. La Yamaha, inoltre, è stata la prima a svelare la nuova M1.

I primi riscontri arriveranno a Portimao, sede degli ultimi test prestagionali e del primo GP stagionale. Lo spagnolo è passato dall’essere un supereroe infallibile ad un trentenne pieno di problematiche fisiche. La sua carriera gli ha regalato emozioni uniche, ma con una mentalità diversa, potrebbe togliersi ulteriori soddisfazioni in futuro.