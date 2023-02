Sorpresa Renault: sul web svelate le prime forme della nuova Espace

Dopo le prime indiscrezioni e qualche immagine del prototipo su strada, ecco il primo teaser di Renault che riguarda il nuovo Espace.

Il 2023 è cominciato davvero di corsa per tante case automobilistiche. La data del 2035 per l’addio alla vendita di modelli con motori termici è stata confermata dalla UE e per questo tutti i marchi stanno accelerando verso un parco macchine 100% elettrico, con una transizione che sarà la più breve possibile. La Renault è una delle case maggiormente impegnata in questa “rivoluzione verde”, con diverse nuove proposte che ora saranno esclusivamente elettriche. C’è grande attesa per i modelli 4 e 5, due revival del passato rivisti in chiave moderna, ma anche per la nuova Scenic, che dovrebbe mostrarsi al pubblico quest’anno ma che vedrà la luce solo nel 2024. Una vettura che sarà inserita nel segmento C e si baserà sulla stessa piattaforma CMF-EV della Megane, da poco nata, ma con più spazio anche per i bagagli.

In realtà però in queste settimane è salita l’attenzione anche per un altro modello della casa francese, l’Espace, monovolume che fece la sua prima apparizione nel 1984 e che ora andrà in pensione, almeno nelle forme che conosciamo. Una macchina che poteva diventare all’occorrenza un salotto su quattro ruote, con tanto spazio a bordo e che ridefinì il concetto di auto all’epoca. Ma ora, dopo ben cinque generazioni, ha abbandonato la scena e “risorgerà” dalle proprie ceneri ma con uno stile completamente diverso.

Era inevitabile però che fosse così, visto che le vendite non erano più quelle di un tempo e ormai il mercato è dominato dai SUV, che da qualche anno a questa parte hanno sconvolto la scena con vendite incredibili. Renault sta seguendo questa strada e ha deciso che anche per la Espace il futuro andrà in questa direzione.

Renault, ecco le immagini della Espace

Quello che è parso chiaro fin da subito è che la nuova Espace sarebbe stato qualcosa di molto simile nelle linee al nuovo modello di punta della casa francese, ossia l’Austral, che ha fatto il suo debutto da qualche mese. E le prime immagini apparse sul web confermano questa ipotesi.

La quinta generazione di Espace è già stata avvistata durante i test su strada, ma queste ultime immagini mostrano qualcosa di più. Possiamo vedere che il profilo laterale è simile all’Austral, con fari praticamente identici e firme luminose posteriori che richiamano il modello da poco uscito sul mercato. C’è anche uno spoiler posteriore e fianchi ben visibili sopra i passaruota che, secondo Renault, “contribuiscono all’aspetto snello e all’eleganza del veicolo”.

Le somiglianze tra Espace e Austral non sono sorprendenti, visto che condividono la stessa piattaforma CMF-CD. L’Espace è in realtà 19 cm più lungo dell’Austral e leggermente più lungo del Nissan X-Trail, che utilizza anche la stessa architettura. Ma rispetto al passato cambiano decisamente le sue forme, lasciando l’aspetto della monovolume per prendere quello di un SUV di grandi dimensioni. Il marchio francese ha confermato che ci saranno modelli a cinque e sette posti nella gamma, per aiutarlo a distinguersi dall’Austral che è un modello solo a cinque posti.

A differenza dell’X-Trail, il nuovo Renault Espace non utilizzerà i motori e-Power di Nissan, ma si preferisce continuare con una configurazione ibrida, almeno per il momento. Si parla di un propulsore full-hybrid, con un motore a benzina a tre cilindri turbo da 1,2 litri con un massimo di 197 CV. Mentre il mild-hybrid sarà composto da un 1.2 benzina da 138 CV con un motore elettrico da 12V e un’unità da 157 CV con un motore elettrico a 48V.