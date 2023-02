Ducati, Bagnaia già se la ride: le sue parole terrorizzano i rivali

Pecco Bagnaia è felice del potenziale della Ducati, e le sue dichiarazioni esaltano i tifosi della Rossa. Ecco cosa ha detto a fine test.

La Ducati ha ripreso esattamente come aveva terminato la scorsa stagione, ovvero dominando la scena. Sia la Desmosedici GP22 che la neonata GP23 hanno dettato legge in tutti e tre i giorni di test in quel di Sepang, con Luca Marini che ha chiuso con il miglior tempo assoluto girando in 1’57”889.

La superiorità della casa di Borgo Panigale è stata netta, e solamente l’Aprilia ha provato a tenerne il passo, con Maverick Vinales terzo quest’oggi, alle spalle anche di Pecco Bagnaia. Al momento, la superiorità delle case italiane pare essere disarmante, con KTM ed Honda che hanno complessivamente deluso e Yamaha che è rimasta bella nascosta. La Ducati resta l’assoluto riferimento, ed ora si fa difficile per gli avversari.

Ducati, Pecco Bagnaia è raggiante dopo i test di Sepang

I test di Sepang sono andati in archivio con il solito dominio della Ducati, e per gli avversari, a questo punto, inizia a farsi tutto molto complicato. La speranza della concorrenza era quella di arrivare in Malesia e di vedere già un netto miglioramento rispetto allo scorso anno, ma viste le parole di Marc Marquez, possiamo dire che almeno per la Honda non ci sono stati i passi in avanti sperati.

Più difficile da interpretare il lavoro fatto dalla Yamaha, che non ha impressionato in termini di lap time, ma che ha ottenuto delle velocità massime molto buone. Fabio Quartararo ha fatto registrare dei miglioramenti di circa 5-6 km/h sui rettilinei malesi, che sono tra i più lunghi dell’intera stagione e che sono sempre un bel banco di prova.

Pecco Bagnaia si era presentato con un bel sorrisone già nelle interviste del venerdì, al termine della prima giornata, e c’è da dire che la sua espressione non è affatto cambiata al sabato ed alla domenica. Il campione del mondo della MotoGP è molto felice del lavoro svolto dalla casa di Borgo Panigale, che ora ha risolto quasi tutti i piccoli problemi di gioventù.

Ecco le sue parole al termine dei test: “Mi posso dire molto felice ed anche pieno di orgoglio per come abbiamo lavorato. Nelle prime fasi dell’ultima giornata giravamo intorno al problema, ma non trovavamo la soluzione. Dopo la pausa pranzo, con il secondo run, tutto è migliorato. Ancora è presto per parlare di guai risolti del tutto, dobbiamo lavorare senza sosta, ma ormai abbiamo raggiunto il livello della GP22, il che non è poco. Basta dare uno sguardo anche ai tempi, la differenza non è da poco“.

“Ci ha aiutato e non poco una modifica fatta sul lato elettronico, devo dire che ha cambiato tutto. Ho usato poi per due volte la stessa gomma anteriore nei due giri lanciati, ed i riscontri sono stati ottimi. Solitamente, quando fai time attack ai test non è mai facile, ma devo dire che ne sono rimasto soddisfatto. Sono molto felice di come sono andati, perché su questo circuito non ero mai sceso sotto al piede dell’1’58” e va bene così“.

Bagnaia è stato poi interpellato sui valori in campo, rispondendo a chi gli ha poi la domanda da un milione di dollari: “Se la Ducati è ancora la favorita? Per il momento, lo posso affermare senza troppi problemi, abbiamo una base davvero eccellente, dobbiamo migliorare solo in termini di guidabilità rispetto a quella dello scorso anno“.

Uno dei grandi cambiamenti del 2023 sarà rappresentato dalle Sprint Race, che faranno il loro debutto e che verranno disputate ad ogni fine settimana. Pecco, tuttavia, non è riuscito a simularle: “Se ho provato la Sprint Race? Non ho fatto in tempo, avevamo ancora del lavoro da svolgere. Ancora una volta, ci ha fatto una brutta sorpresa la pioggia, perché è arrivata proprio quando avevamo messo a posto la moto e volevamo fare altre prove. Quello è stato un peccato“.