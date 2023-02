Una Porsche diventa come nuova: operazione scioccante

Una Porsche Taycan Turbo è stata sottoposta ad un trattamento speciale, ed i risultati si vedono per bene. Ecco come è cambiata.

La Porsche ha sempre prodotto delle supercar da sogno, ed in questo senso, anche la Taycan non fa affatto eccezione. La sua produzione iniziò a partire dal 2019, e venne presentata al Salone di Francoforte di quell’anno, ed ebbe la caratteristica di essere la prima full electric della storia di questo marchio.

Ovviamente, la caa di Stoccarda non poteva realizzare un modello convenzionale e comune a tutti gli altri, ed è per questo che la Taycan vantava alcune eccellenze, come il fatto di essere la prima ad avere la possibilità di essere ricaricata a corrente continua, da 270 kW ad 800 Volt. Insomma, quando questo costruttore decide di fare le cose le fa davvero sul serio, e c’è da dire che sull’ibrido e l’elettrico sono ad ottimo punto.

La Taycan è stata pubblicizzata e non poco in Formula E, facendovi da Safety Car, e le monoposto full electric della Porsche stanno facendo un gran lavoro in questo campionato, avendo dominato le prime tappe. Questo ci fa capire quanto la casa di Weissach sia all’avanguardia in termini di nuove tecnologie, sicuramente le più dispendiose e complesse su cui lavorare e sviluppare.

Il nome Taycan deriva dal macedone e dal turco, e tradotto ha il significato di “Spirito di un cavallo vivace“. Ovviamente, il riferimento è al cavallo che è inserito nel marchio di questo costruttore. La vettura è un concentrato di tecnologia, ed è provvista della trazione integrale, con una frenata rigenerativa che le permette di immagazzinare ben 265 kWh di energia in fase di staccata.

Il sistema per ricaricarla, come dicevamo in precedenza, è di circa 800 Volt, e non ce ne sono altri in circolazione all’interno di questo marchio, quello di cui vi stiamo parlando è stato realizzato appositamente per la Taycan. Per quanto riguarda il discorso autonomia, è ovvio che sia il ramo su cui ci sia più da lavorare. Quella che ha raggiunto i livelli più elevati è la versione di cui vi parleremo oggi, vale a dire la Taycan Turbo, che si è spinta sino a 323 km consecutivi senza aver bisogno di fare “il pieno”.

Questa vettura, dal punto di vista estetico, è un vero e proprio capolavoro, e qui anche chi non ama l’elettrico non può che concordare con quello che stiamo affermando. Le sue forme futuristiche ed aerodinamiche la potrebbero far definire una figlia del vento, e c’è da dire che la tecnologia che c’è sotto al cofano fa davvero spavento.

Porsche, ecco come curare al meglio la Taycan Turbo

Quando si è in possesso di una Porsche, che sia elettrica o spinta da un motore a benzina che canta come un usignolo, si deve sapere mantenerla per bene, perché è una supercar esclusiva e che in pochi si possono permettere. Spesso, in passato, vi abbiamo parlato di vetture ad alte prestazioni e di bellezze sovraumane che sono finite in stato di abbandono, sino a rischiare lo sfascio.

Quello di oggi, per fortuna, non è il caso della Taycan Turbo, che anzi, in questa specifica, è finita nelle mani di un cliente Porsche che tiene veramente a lei. Infatti, nel video che abbiamo postato in basso, caricato dal canale YouTube “Vermijl Car Detail“, la vettura viene lavata, lucidata, subendo anche il famoso trattamento “ceramic coating”.

Si tratta di una super protezione per la vernice della vostra auto, in modo da evitare che si rovini a causa della sporcizia, ma anche dei lunghi viaggi in cui è possibile essere colpiti da insetti o cose di questo genere. Una vera e propria manna dal cielo per chi è ossessionato dalla pulizia. In questo video, vi potrete gustare un procedimento davvero unico, che fa ben capire come una vettura di questo tipo vada conservata per rendere al meglio. Il lavoro degli addetti è davvero incredibile.