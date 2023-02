Felipe Massa cambia sport: è un campione anche in questo

Felipe Massa è stato molto apprezzato durante i suoi anni alla Ferrari, ma ora sembra aver cambiato del tutto il proprio stile di vita.

Uno dei più grandi rimpianti di tutti i tifosi della Ferrari sarà sempre il Mondiale del 2008, una stagione che vedeva la Rossa favorita ai nastri di partenza, con Felipe Massa che a un certo punto sembrava ormai prossimo al titolo, ma all’ultima curva il sogno si infranse proprio sul più bello.

Per lui sarebbe stato il coronamento di un sogno, soprattutto perché nessuno gli dava grandi possibilità di potersi imporre nel Mondiale, in particolar modo dopo che l’anno precedente era stato Kimi Raikkonen a vincere il titolo.

Indubbiamente il finlandese visse la sua peggior stagione e il Cavallino decise così di dare spazio al piccolo Felipe che per poco non riuscì a realizzare una delle più grandi imprese nella straordinaria storia della F1.

Il momento peggiore di Massa non fu però la delusione per quel Mondiale perso, ma ciò che avvenne l’anno seguente durante le qualifiche per il GP dell’Ungheria, quando un sasso volante gli perforò il casco e per poco non lo accecò.

Il suo rientro avvenne solo nel 2010 e da quel momento in poi i suoi risultati in pista non furono più da pilota di prima fascia e per questo motivo il suo ultimo periodo in F1 non fu di certo dei più sereni.

Ormai da diversi anni è tornato nel suo Brasile, una terra che ama e nella quale si sente davvero molto amato, ma intanto, oltre a qualche gara interna, non dimentica di portare avanti anche tutta un’altra serie di attività diverse rispetto a quelle del pilota.

Felipe Massa infatti ha deciso di dare il via a una bellissima giornata all’insegna del tennis, uno sport che dunque si affianca ai motori e al calcio tra le grandi passioni del brasiliano.

In cinque amici hanno deciso di affittare il campo di BTG Pactual, con questa banca che è stato lo sponsor della palestra e con il suo simbolo che era ben visibile alle spalle di Massa quando andava alla battuta.

Massa diventa tennista: come è andato lo scambio?

In questo video possiamo osservare come sia Massa il “tennista” che parte alla battuta e dall’altra parte inizia un batti e ribatti continuo per poter ottenere il punto decisivo.

La battuta dell’ex ferrarista è stata sicuramente più che positiva, con il sudamericano che ha così dimostrato di essere davvero molto talentuoso, con gli scambi che sono stati continui per diversi secondi.

L’ultimo fendente del suo rivale era davvero molto difficile da controllare, con Felipe che ha provato in qualche modo a rispondere, ma non c’è stato nulla da fare, con la pallina che in quel caso non era riuscito a oltrepassare la rete.

Lo scambio è sicuramente stato molto concitato e ricco di emozioni, ecco perché lo stesso Massa è sembrato molto affaticato alla fine del video e ha guardato la telecamera con un sorriso di stanchezza misto un po’ ad amarezza per aver perso il punto.

Felipe è stato anche molto sportivo a pubblicare comunque lo scambio nonostante non fosse andato per il verso giusto per lui, ma anche questo vuol dire essere campioni e sapere accettare la sconfitta.

Lo abbiamo visto dunque superare altri piloti in pista, lo abbiamo vista segnare grandi gol con la nazionale piloti e nelle amichevoli di beneficienza e ora lo vediamo anche scambiare delle battute a tennis.

Insomma, non si può davvero dire che Massa non sia una persona che abbia dedicato la propria vita allo sport.