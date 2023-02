Presentazione Ferrari: tra Leclerc e Sainz sbuca un tifoso di calcio

Nel giorno della presentazione della nuova Ferrari SF-23 i fan del Cavallino hanno preso d’assalto la tribuna principale del tracciato di Fiorano.

Sotto un sole invernale, sulla pista di Fiorano, è stato presentato il nuovo bolide della Ferrari. La stagione 2023 è alle porte e, dopo il car reveal della Rossa, l’attesa è spasmodica. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ammirato le linee della nuova wing car. Presente anche il nuovo team principal Frederic Vasseur, sostituto di Mattia Binotto.

L’entusiasmo è stato dilagante, sin dalle prime ore del mattino. Una volta arrivato a Maranello il camion con dentro la SF-23 la folla è andata in visibilio. La presentazione è avvenuta in uno stile molto diverso rispetto a quello delle altre squadre F1. La Scuderia modenese si è confermata qualcosa di diverso rispetto a tutte le altre. Il pensiero “out of the box” si è dimostrato vincente, ma i tifosi sperano che lo sia anche la nuova monoposto in pista. La presenza della fibra di carbonio l’ha resa più leggera. La combinazione cromatica potrebbe lasciare senza parole anche un artista.

La vettura, sul piano estetico, è un opera d’arte. E’ stata aggiornata in alcuni elementi essenziali, come le sospensioni e le pance. Più rientranti le fiancate, mentre il profilo anteriore è più snello e puntato. Sull’alettone posteriore, invece, spicca la scritta in bianco Ferrari. L’auto italiana dovrà sfidare la RB19 e la W14. Ogni altro risultato, compreso un secondo posto, sarà considerato un fallimento. Uno dei motivi che hanno spinto l’a.d. Benedetto Vigna e il Presidente John Elkann a scegliere Vasseur, al posto di Binotto, è proprio legato alla mentalità.

Per molti anni l’ingegnere di Losanna ha giustificato gli errori dei tecnici al muretto. Se vi fosse stata più disciplina, oggi, la squadra avrebbe una struttura diverse. Il francese, in ogni caso, valuterà l’operato degli uomini del Cavallino con grande attenzione, prima di prendere decisioni definitive. La Rossa dovrà provare ad interrompere l’egemonia della Red Bull Racing che ha dominato nel 2022. Max Verstappen si è confermato campione del mondo, vincendo 15 gare su 22, oltre a due gare sprint. Sergio Perez, invece, ha battuto Charles Leclerc in due occasioni. Nei prestigiosi circuiti cittadini di Monaco e Singapore, il messicano ha fatto la differenza.

Nono sono bastate 9 pole position al #16 per andare oltre a tre vittorie. Nel 2023 anche Carlos Sainz dovrà alzare l’asticella delle sue prestazione se vorrà inserirsi nella battaglia di testa. La Ferrari dovrebbe aver messo una pezza a tutti i problemi di affidabilità dei motori Superfast. Un fattore determinante per competere per il titolo mondiale. Leclerc e Sainz hanno perso una marea di punti, sostituendo 6 Power Unit a testa. I fan si aspettano una perfezione totale nella prossima stagione, anche lato strategie. F1, Mercedes presenta la sofisticata W14: ecco le prime immagini.

Ferrari, tra i fan un supporter del Napoli

Nella fase finale della presentazione della SF-23, alle spalle del presentatore Zoran Filicic, un tifoso della Rossa ha esposto un cartello con un incitamento alla società calcio Napoli. La squadra azzurra è vicina a sfatare un tabù che va avanti da oltre 30 anni. Il club del Presidente Aurelio De Laurentiis, ben guidato in panchina da Luciano Spalletti, sta dominando la Seria A. Dopo 22 giornate presenta un vantaggio di 15 punti sulla prima inseguitrice, ovvero l’Inter del tecnico Simone Inzaghi.

L’entusiasmo dei tifosi partenopei è dilagante. Uno di questi presente sulla tribuna principale del tracciato di Fiorano ha mostrato un “Forza Napoli”, mentre un compagno ferrarista ha cercato di placarlo. Nella parte finale del video di presentazione della nuova Ferrari, nel momento in cui il presentatore ha ringraziato tutti i partner, potete osservare la scena. Il cuore di questo supporter sarà diviso a metà tra il rosso Ferrari e l’azzurro Napoli.

Qui sotto il video dove si vede il tifoso esporre il cartello: