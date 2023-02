Un noto duo di Youtube prova un esperimento clamoroso con una moto

Dopo aver visto un esperimento simile su una bici, Bikes and Beards hanno cercato di replicarlo su una moto, con un discreto successo.

Difficile inventarsi qualcosa di nuovo nel mondo delle moto. Le novità di quest’ultimo anno sono più che altro l’ascesa dei marchi cinesi, che stanno sempre di più promuovendo modelli che strizzano l’occhio all’Europa, in attesa che ci sia davvero lo sbarco nel Vecchio Continente. Inoltre cominciano a vedersi le prime moto elettriche, che puntano ad essere i modelli di riferimento per il futuro. C’è però chi ha voluto provare a fare qualcosa di diverso, quantomeno mai visto su un mezzo motorizzato a due ruote.

Parliamo di Bikes and Beards, canale famoso sui social, che è tornato alla carica con un’altra delle sue invenzioni, e questa volta davvero incredibile. Questa coppia di amici, meccanici e appassionati di moto, voleva fare qualcosa di veramente folle e lo ha messo in pratica anche stavolta. Dopo aver visto una moto con due pneumatici posteriori sdoppiati attaccati allo stesso forcellone, hanno deciso di “raccogliere la sfida” e partire all’avventura, sempre improvvisando.

Una moto con gomma posteriore a metà

Un’idea che, come detto, si era già vista ma su una bicicletta. L’aveva proposta lo YouTuber ucraino Sergeii Gordieiev, alias The Q, che ha semplicemente montato una bicicletta con due mezze ruote invece di una sola ruota posteriore.

La moto scelta invece per l’esperimento da Bikes and Beards è stata una Honda CBR 250. La prima cosa che hanno valutato è come allungare il forcellone posteriore, e hanno optato per la via più rapida, utilizzando due travi in ​​acciaio ancorate al forcellone originale Honda e realizzando un secondo asse. Facile e semplice, anche se uno dei due in realtà all’inizio ha sbagliato le misure creandone una più corta dell’altra. Fissato il forcellone allungato, hanno dovuto pensare a come creare le due ruote divise a metà: e hanno optato ancora una volta per la via più veloce, tagliando a metà due gomme posteriori originali sopra il mozzo, per tenerlo.

Tagliare a metà una gomma è facile, ma… come si fa a non deformarla una volta avviata la moto? Dopo aver riflettuto a lungo, Bikes and Beards hanno optato per due diverse soluzioni: in entrambi i pneumatici hanno installato un grande tubo in PVC direttamente sul fianco della gomma, e uno di loro lo ha riempito di schiuma espansa e l’altro di una sostanza a base di gomma. Poi è arrivato il momento di far muovere questo mezzo su strada, e lì qualche problema c’è stato. Infatti la moto in queste condizioni non funziona come una normale CBR 250, ma almeno è in grado di raggiungere i 50 km/h senza che si rompa. Ovviamente, il dubbio allineamento del forcellone XXL e delle stesse sospensioni della CBR fa saltare costantemente la moto. “E’ come guidare un bruco” scherza uno dei membri di questo canale YouTube. E forse è proprio questo che in teoria fa fallire il progetto.