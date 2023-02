Zeths, dalla Cina nuova moto vintage: sfida lanciata agli europei

Sui social sta facendo scalpore la moto della casa cinese Zeths, che strizza l’occhio alle sportive di grandi marchi europei e giapponesi.

Il mercato delle moto sta vivendo, come quello delle auto, una ripresa dopo gli anni condizionati dalla pandemia. C’è da dire che l’unico settore che non ha mai perso terreno è quello delle aste, dove le moto del passato vanno ancora alla grande, richiamando migliaia di collezionisti in tutto il mondo. Oggi poi per poter acquistare una moto c’è anche un altro modo rispetto alla concessionaria, quello di prenderla su canali di vendita alternativi come i siti di e-commerce. Una modalità che porta dei rischi ovviamente, ma che sta prendendo piede. Ma c’è anche un altro aspetto che sta cambiando ed è quello che riguarda l’avvento di nuovi marchi sul mercato, con un aumento delle moto cinesi.

Il cambiamento in tal senso lo si è percepito distintamente all’ultimo EICMA di Milano, dove oltre ai grandi marchi europei e giapponesi, sono stati molto numerosi i costruttori cinesi, che si sono presentati sempre più agguerriti e con modelli per tutti i segmenti. Segno che in futuro anche da questo Paese dovremo aspettarci delle moto al livello delle grandi.

I cinesi stanno diventando concorrenti dei marchi premium europei e giapponesi. E a spingerli in questa direzione hanno contribuito anche i marchi occidentali, che con diverse joint-venture hanno permesso ai cinesi di produrre su licenza alcuni loro modelli. Basti pensare alla CFMoto, che propongono la 800 MT con motore KTM. Oppure la Voge, che produce per BMW. Insomma a piccoli passi stanno cominciando ad acquisire know-how, competenze, e a breve dovremo aspettarci un ulteriore step in avanti.

Dalla Cina una moto sport retrò di grande impatto

Ora però fa notizia che i marchi cinesi stanno per esordire in un mercato di nicchia ma molto redditizio come quello delle moto sport retrò. E tra le case che si stanno mettendo in evidenza c’è la Zeths, che ha iniziato in grande stile con moto sportive di grossa cilindrata. Dopo l’esordio nel 2016, oggi sono sul mercato con due chopper da 250 cc e un modello che monta un motore bicilindrico a V raffreddato ad acqua da 1000 cc che garantisce oltre 80 CV.

Ma ad aver stupito in queste settimane è un’altra moto che hanno realizzato, la ZFR 500 R Avenger, una sportiva retrò ispirata alle superbike degli anni 80. Il suo stile è classico e il faro rotondo è incastonato in una carenatura dalle linee arrotondate. A mostrare le prime immagini sono stati siti esteri, tra cui Motorrad, che parla di un modello che monterà un motore da 500 cc, che potrebbe erogare circa 48 CV.

Come detto, spicca il faro anteriore full led, al quale è stata addirittura disegnata una ‘X’, che simula la tipica striscia di nastro isolante che viene posta sui fari delle moto da corsa per evitare che disperdano il vetro in caso di caduta. Ma alcuni dettagli fanno capire che la moto è di grande qualità, almeno per alcune importanti componenti come il forcellone monobraccio in alluminio, i cerchi in fusione di alluminio e i freni Brembo. Non mancherà poi l’ABS e persino uno schermo TFT a colori di circa 5 pollici.

Il modello dovrebbe arrivare in Cina a breve e i prezzi andranno tra 40.000 e 50.000 yuan, circa 5.500 e 7.000 euro. Per ora però questa moto non raggiungerà il territorio europeo, ma l’obiettivo è arrivare ben presto ad avere partnership nel Vecchio Continente. La marcia di avvicinamento ai mercati che contano è solo all’inizio.