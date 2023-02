Sainz si prepara per il nuovo anno: bagno di folla per lui

Carlos Sainz non vede l’ora di immergersi nella nuova stagione 2023, con il Mondiale che lo dovrà vedere finalmente grande protagonista.

La Ferrari dovrà essere grande protagonista nel 2023 dopo un’annata di luci e ombre come quella appena trascorsa che ha permesso così al Cavallino di poter tornare quattro volte in vetta al podio, ma troppo lontani dalla lotta al titolo con Verstappen, e tra coloro che sono chiamati al salto di qualità c’è Carlos Sainz.

Non sono di certo mai mancate le polemiche attorno allo spagnolo, con la critica che lo ha sempre considerato solamente un buon scudiero, uno che può fare il secondo in una grande Scuderia e niente di più.

Le sue prestazioni in gara purtroppo hanno sembrato confermare questa sensazione, soprattutto perché nel 2021, quando la Ferrari non era per nulla competitiva, ha avuto modo di chiudere quinto in classifica, subito alle spalle delle imprendibili Red Bull e Mercedes.

Peccato però che il piazzamento sia stato confermato anche nel 2022 quando la Ferrari era più competitiva della Mercedes e rimanere alle spalle di George Russell, e superare Hamilton per i suoi problemi nell’ultima gara di Abu Dhabi, non è stato molto incoraggiante.

Nonostante questo però ci sono molti segnali positivi sulla crescita dello spagnolo, con il figlio d’arte che ora deve a tutti i costi alzare sempre di più l’asticella per poter dimostrare il suo reale valore.

Il circuito e gli allenamenti nei circuiti sono importanti, ma per poter essere competitivo bisogna avere anche una grande tenuta da un punto di vista fisico e atletico, motivo per cui le corse nelle piste di atletica permettono di poter resistere anche in gara.

Non c’è dunque freddo che possa tenere, con Sainz che dunque si è dedicato a un duro allenamento per poter potenziare il proprio fiato e la propria resistenza in un piccolo stadio in Italia, lo spagnolo infatti ha voluto taggare solamente la nostra nazione.

Quando però c’è un grande pilota della F1 è normale che tutti quanti vogliano farsi una fotografia con lui e allora ecco come lo spagnolo ha deciso di accontentare i ragazzi presenti quel giorno.

“Correre con la folla”, i tifosi sono tutti per Sainz

Ribadiamo come Sainz abbia voluto mantenere l’anonimato per potersi allenare con la maggior tranquillità possibile, ma a giudicare dall’età dei ragazzi presenti nella foto probabilmente anche una scuola aveva deciso di affittare il campo quel giorno.

Alla vista del loro grande idolo i giovani studenti non hanno potuto far altro se non mettersi alle spalle del loro campione che intanto prendeva in mano il telefono e scattava un selfie che di sicuro ricorderanno per sempre.

“Running with a crowd. Tifosi per tutto. Grazie!”

Con queste parole Sainz ha voluto ringraziare lo straordinario affetto che gli riservano ogni giorno i suoi tifosi, con la traduzione dall’inglese della prima frase che significa “Correre con la folla”.

Naturalmente il volto dei giovani tifosi della Ferrari era carico di gioia e con i sorrisi a trentadue denti, il che fa capire quanto sia straordinario l’amore per il Cavallino Rampante in Italia.

La stagione ormai è prossima a prendere il via, con Sainz che dovrà essere grande protagonista e con l’obbiettivo primario che è quello di tornare ancora una volta in questa pista di atletica per allenarsi e magari il prossimo selfie lo farà da campione del mondo.