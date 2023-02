Quartararo, visto il nuovo casco? Ora è tutto nuovo

Fabio Quartararo è un pilota di grande talento e il francese di recente ha avuto modo di far scoprire al mondo il casco di quest’anno.

Il Mondiale 2023 della MotoGP sarà sicuramente molto importante per tanti piloti che dovranno riscattarsi, con Fabio Quartararo che non vede l’ora di riprendersi ciò che Bagnaia gli ha sottratto e per farlo ha bisogno di un nuovo e favoloso casco.

Il francese infatti si aspetta una Yamaha che possa tornare a essere competitiva e che voli in pista non soltanto per le straordinarie abilità del campione del mondo del 2021.

I primi test non sono stati del tutto positivi, con Fabio che ha chiuso solo undicesimo, addirittura dietro anche al compagno di squadra Franco Morbidelli e con una Yamaha che ha evidenziato ancora una volta i propri limiti.

Ci sarà ancora da lavorare tantissimo, ma intanto il transalpino si getta così nel mondo del design e della creazione, con Quartararo che ha presentato così a tutti i suoi tifosi la sua nuova creazione, ovvero il casco del 2023.

Tutti quanti lo chiamano “El Diablo” e allora bisognava fare in modo tale che ci fosse un richiamo a questo soprannome e il disegno è davvero molto accattivante e soprattutto ha messo in luce la fantasia e l’estro dei disegnatori.

Nella foto che potete vedere qua sotto, il francese ha messo al centro dell’immagine il suo casco in un contesto quasi infernale, proprio per esaltare ancora di più il discorso legato al “Diablo”, con un pavimento rosso e una striscia gialla e al centro il suo prossimo “elmetto”.

Il disegno al di sopra del casco vuole rappresentare un diavolo, o almeno lo deve fare intendere, con l’uso del rosso che è ancora una volta molto evidente e con gli occhi di Satana che spuntano dall’alto.

Grande innovazione dunque per il futuro di Fabio Quartararo che ora si può già definire come il pilota con maggiore stile ed estro artistico di tutto il paddock della MotoGP.

Quartararo presenta il nuovo casco: scelta singolare come per altri

Non è logicamente il primo ad aver intrapreso un via particolare e singolare per quanto riguarda la scelta del proprio casco, dato che già altri grandissimi campioni in passato hanno fatto altrettanto.

Di sicuro la più curiosa di tutte era quella legata a Valentino Rossi, con i due più strani che vedevano proprio immortalata la sua faccia nella parte superiore del casco, mentre in un altro vi erano i suoi occhi sulla visiera.

Come dimenticare poi il casco con disegnati un gatto e due cani che dovevano immedesimarsi nei tifosi di Valentino Rossi, vestiti giallo, con il cartello “Forza Vale” e con le magliette con il 46.

La Yamaha dunque ha sempre dimostrato di essere molto attento ai marchi e ai loghi, con il merchandising che non è mai passato in secondo piano per la casa giapponese e ancora oggi le tradizioni devono essere portata avanti.

Quartararo ha tutta l’intenzione di fare in modo che questo casco non possa entrare nella storia solamente per il suo design accattivante, ma allo stesso tempo anche per fare sì che lo possa ricordare in futuro come quello che gli ha dato modo di poter diventare un due volte campione del mondo.