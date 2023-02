Qual è l’auto del Festival di Sanremo 2023? Ecco di quale si tratta

In questi giorni sta andando in scena il Festival di Sanremo, con dati da record sugli ascolti. Ecco qual è l’auto ufficiale dell’evento.

I giorni che stiamo vivendo sono i più seguiti dell’anno per quanto riguarda la musica, ma anche lo spettacolo in generale del nostro paese. Infatti, è in corso la 73esima edizione del Festival di Sanremo, che si svolge al Teatro Ariston della cittadini situata in provincia di Imperia, in Liguria.

Come ogni anno, c’è spazio davvero per ogni tipo di musica e di divertimento, anche se le polemiche sui social non sono mancate per via della presenza di alcuni ospiti non proprio graditi ai più. Tra di loro spicca sicuramente il cantante Blanco, vincitore dello scorso anno in coppia con Mahmood, il quale si è reso protagonista di un teatrino davvero orribile.

Mentre si stava esibendo sul palco (non è in gara, ma era presente in cui quanto campione in carica), Blanco non ha più sentito la propria voce nell’auricolare, probabilmente a causa di un guasto tecnica, ed ha iniziato a prendere a calci i fiori che erano presenti attorno a lui, scatenando la furia del pubblico che lo ha prontamente fischiato.

Il conduttore, Amadeus, ormai la guida ufficiale del Festival di Sanremo, non l’ha presa benissimo, ma ha cercato di contenersi senza esagerare nella propria reazione, attirando, a sua volta, le critiche degli spettatori, che da lui si attendevano una risposta ben più importante alla maleducazione del cantante. Il giorno dopo, Blanco ha scritto di voler chiedere scusa alla “Città dei fiori“, ma è chiaro che la brutta figura fatta martedi sera non si recupera semplicemente chiedendo scusa.

La kermesse ligure ha messo in mostra comunque un grande spettacolo, rintracciabile anche nei tanti ed importanti sponsor che si sono visti in questi giorni. Il seguito è davvero enorme, come conferma il legame con Costa Crociere, PoltroneSofà e tanti altri marchi associati. Restando in tema automobilistico, ora vi parleremo del costruttore che si è legato al Festival per questa edizione.

Festival di Sanremo, la Suzuki è l’auto dell’edizione 2023

La Suzuki è il marchio automobilistico ufficiale che sponsorizza il Festival di Sanremo del 2023, la 73esima edizione della kermesse dedicata alla canzone italiana. Si tratta di un anno speciale anche per il marchio giapponese, che per il decimo anno è ormai unito a questa manifestazione in una partnership che sembra esssere infinita, e quest’anno c’è anche un’ulteriore novità.

Nel centro di Sanremo, infatti, è stato allestito il Suzuki Stage, un vero e proprio palco marchiato dal costruttore nipponico, dove stanno andando in scena tanti eventi, anzi, dei veri e propri concerti con tanti artisti coinvolti. Martedì 7 febbraio, nel corso della prima serata, si è esibito Piero Pelù, che il giorno dopo ha ceduto il passo a Nek e Francesco Renga.

Giovedì è toccato invece ad Annalisa, cantante che sta spopolando con il suo singolo “Bellissima“, che ormai è al top nelle classifiche e che è possibile ascoltare quasi a ripetizione alla radio. Venerdì 10 tocca a La Rappresentante di Lista, mentre il gran finale di sabato 11 febbraio è previsto per lo spazio dedicato ad Achille Lauro.

La Suzuki ha sfruttato al meglio il legame con il Festival di Sanremo, esponendo i suoi ultimi due modelli appena usciti, vale a dire la Vitara Hybrid e la S-Cross Hybrid, confermando il suo grande impegno nel mondo dell’ibrido. Pochi giorni fa, invece, è stata presentata anche la prima full electric (la Maruti evX) di questo costruttore, le cui consegne dovrebbero iniziare a partire dai prossimi mesi, in un clima di fervente attesa per il futuro delle quattro ruote.

Nel frattempo, la Suzuki si gode quella che è davvero una grande partnership, che negli ultimi anni si è rinforzata sempre più, portando ad un sodalizio che appare ormai indissolubile, essendo arrivato a 10 anni di collaborazione. Nelle prossime ore, tutti seguiranno l’esito del Festival più atteso del 2023, sostenendo il proprio beniamino in gara.