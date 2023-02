Audi si lancia nella sfida ai super SUV: guardate che bestione

Audi ha sempre avuto, nel corso della sua storia, un ruolo di primo piano sullo sterrato. La casa dei quattro anelli ha svelato un concept SUV da non credere.

Le principali case automobilistiche al mondo si stanno sfidando con super SUV di lusso che crescono in dimensioni e prestazioni. C’è chi come la Mercedes ha investito su una nuova Classe G con motori ibridi ed elettrici, e chi è rimasta fedele ancora ai motori termici. La sfida è totale e passa da motori V12, a vie di mezzo ibride e chi si è già lanciato nel futuro del full electric.

La storia di Audi sullo sterrato inneggia alla tradizione della nota trazione integrale quattro. I tempi cambiano, però, e ad Ingolstadt hanno già pensato ad un concept rivoluzionario. Audi con il Activesphere concept ha voluto lanciare un messaggio chiaro: “nella battaglia dell’offroad puro ci siamo anche noi”. Il concept ha una prerogativa da 4×4 duro e crudo, avvicinandosi più alla visione fuoristradistica di mamma Volkswagen. La casa dei quattro anelli, infatti, fa parte del potente Gruppo VW. La trazione integrale quattro non sarà un privilegio più delle berline e delle altre vetture della gamma, ma avrà una nuova connotazione.

Il brand tedesco è stato geniale a coniugare la trazione integrale, prima usata solo sui fuoristrada, al lusso di automobili di altri segmenti. Così sono nate vetture che hanno goduto della massima aderenza sui terreni difficili ma anche una guida perfetta sull’asfalto. La trazione quattro esordì su una coupé nel 1980, dando una sterzata anche nelle competizioni Rally. L’Audi divenne così la regina dell’off-road, conquistando quattro mondiali Rally. Nel 1983 la terza versione della 100 fu nominata “Auto dell’Anno”, anticipando il successo della V8 del 1990.

Le vetture teutoniche divennero le più desiderate da chi voleva coniugare performance su strada e stabilità su fondi a bassa aderenza. I motori a iniezione diretta di benzina, il cambio a doppia frizione S Tronic e le luci a LED, hanno reso le moderne Audi delle auto, tecnologicamente, avanzatissime. Il listino attuale offre le crossover Q2, Q3, Q5 e Q7, anche nelle versioni e-tron, ovvero elettriche, ma manca un vero e proprio SUV. A6 Allroad e il top di gamma Q8 non hanno lo stesso impatto che avrebbe un super SUV.

Il nuovo concept 4×4 dell’Audi

Negli ultimi anni la moda delle Sport Utility Vehicle è dilagata. Anche alle nostre latitudini i clienti vogliono solo auto a ruote alte, ben curate e molto potenti. L’Audi ha, finalmente, preso in considerazione l’idea di investire nel segmento e il nuovo concept Activesphere ha già impressionato tutti. Le forme della carrozzeria la rendono una vettura solida e squadrata. L’impostazione è quella di una auto pronta ad affrontare qualsiasi superficie, ma con un carattere distintivo diverso dalle sorelle teutoniche.

Squadrata e molta alta da terra sembra quasi uscita da una Dakar. Nonostante i problemi accusati nell’ultima edizione sulle dune, la casa dei quattro anelli crede fortemente nella tecnologia elettrica. Il concept Activesphere potrebbe diventare la concorrente alla spina della Land Rover Defender. Inseguimento folle tra un’Audi R8 ed una Kawasaki Ninja: immagini shock.

Marc Lichte, responsabile del design Audi, ha affermato che una 4×4 darebbe la possibilità di esplorare un segmento ancora tutto da scoprire. “Dando loro la massima libertà. E, ovviamente, entusiasmandole. Cosa che non cambierà mai. Continueremo a lavorare per far sì che ogni mattina i nostri clienti e le nostre clienti si rechino in garage e attendano con trepidazione l’apertura della porta dietro la quale vi è un’auto dal design emozionante, che offre esperienze significative ed entusiasmanti”, ha dichiarato Marc Lichte in una intervista della Gazzetta dello Sport.

L’aspetto emozionale avrà sempre un peso nell’Automotive e in Audi sono consapevoli dell’importanza della storia. Per completare un racconto straordinario, la casa di Ingolstadt non usufruirà della piattaforma MEB e nemmeno della DPI, ma la 4×4 di Audi potrebbe essere costruita su una piattaforma comune a quella dei modelli in arrivo a marchio Scout, sempre del Gruppo VW. Il brand lancerà 4×4 dalle forme squadrate e dall’attitudine off-road. Audi, inoltre, mette le basi in F1: arriva il clamoroso annuncio.

Date una occhiata al video in basso del canale ufficiale dell’Audi. Il bestione non arriverà prima del 2028 e potrebbe essere lanciata già con potenti batterie agli ioni di litio. Per conoscere i dettagli della vettura bisognerà aspettare ancora qualche anno, ma il design è avveniristico.

Il concept sembra arrivare da un altro pianeta, mettendosi in concorrenza con maestosi SUV come la nuova Mercedes Classe G alla spina e la già citata Defender. Audi sfrutterà l’elettrificazione per esplorare un mercato in espansione. Persino Ferrari, Lamborghini e tutti altri brand di lusso che producono vetture a ruote alte dovranno tenere d’occhio la novità dell’Audi. Il futuro non aspetta ed è sempre più chiaro che parlerà elettrico.