Comprare una moto su Amazon? Ecco cosa succede (VIDEO)

Sul web sta spopolando il video di Bikes and Beards in cui viene provata una moto acquistata su Amazon. E il risultato è da far ridere.

Ormai su internet è possibile acquistare di tutto. Sui siti di e-commerce stanno aumentando infatti a dismisura gli affari, tanto che non solo sono in difficoltà le piccole attività, che non riescono a competere con i siti online, ma anche le grandi aziende, che sempre di più stanno aprendo shop online per permettere a tutti di acquistare i propri prodotti senza venire direttamente in negozio. Sul web è praticamente possibile acquistare di tutto, dagli oggetti tecnologici ai giocattoli, passando per i vestiti e anche casette in legno o piccoli magazzini. Insomma ogni cosa è a disposizione anche su internet al giorno d’oggi, come anche la spesa quotidiana. Manca solo poter acquistare la propria auto dei sogni, o una moto. Ma siamo sicuri che non sia già realtà questa opzione?

Infatti a dire il vero c’è chi sui maggiori siti di e-commerce ha messo a disposizione anche dei mezzi motorizzati “in carne ed ossa”. Certo, la consegna è decisamente bizzarra, visto che la scatola è enorme, ma gli appassionati di due ruote possono acquistare su un sito come Amazon anche una moto custom davvero particolare. Tra i primi prodotti finiti su questo sito e acquistabile alla “modica” cifra di 7 mila dollari, quasi 6.500 euro, è stata la Massimo Motorcycle V-Twin, che è conosciuta ai più come Voger.

Una moto su Amazon che lascia di stucco

A voler acquistare questa particolare moto è stato il gruppo Bikes and Beards, famoso su YouTube per i suoi bizzarri acquisti su Internet , sempre legati alle moto. Durante questi anni, il proprietario del canale ha deciso di fare sue le moto più costose ed economiche che si possono acquistare tramite Amazon, offrendo sempre una recensione divertente. E sempre con questo tono ha analizzato i pregi e i difetti delle due ruote acquistate online invece che in un concessionario classico, come abbiamo finora tutti sperimentato.

Stavolta però il duo di Bikes and Beards si è spinto fino ad acquistare questa Massimo, marchio noto come Voger, che monta un piccolo motore bicilindrico a V con una cilindrata di 249 cc in grado di sviluppare 17 CV di potenza. In realtà il prezzo è abbastanza alto, basti pensare che negli Stati Uniti, come spiegano nel video i due protagonisti, si può comprare la nuova Honda Rebel 300 a meno di 5.000 dollari, e anche modelli molto più equipaggiati e potenti come il Husqvarna Svartpilen 401 sono anche al di sotto di questa soglia. Ma è stato proprio questo particolare a incuriosire i due appassionati, che hanno deciso di acquistarla su Amazon e capire realmente che tipo di moto fosse.

Un mezzo con tanti difetti esilaranti

Man mano che il video procede, si vede però come i due protagonisti inizino a rendersi conto del “tesoro” che hanno acquistato tramite Amazon. Infatti quelli che sembrano due enormi cilindri non sono altro che involucri di plastica che nascondono, al loro interno, due cilindretti più piccoli. Ma ci sono anche altri particolari che cominciano a far storcere il naso, come i cavi e le connessioni a vista, il quadro comandi composto da interruttori tipo aeroplano che si smontano appena li attivi.

Ma il massimo è la mancanza del tubo di scappamento. Infatti le foto del modello che compare su Amazon mostrano una doppia uscita laterale, che però manca nella scatola. Non senza problemi, i due riescono a trovare l’azienda che porta il marchio Voger negli Stati Uniti, e sebbene promettano che in tre giorni lavorativi avranno lì lo scarico e i documenti per la moto (visto che ne era sprovvista), rimangono deluso, visto che entrambi non arriveranno mai.

Alla fine i due protagonisti montano la moto e cominciano ad analizzare seriamente il modello. Infine arriva il tanto agognato momento dell’accensione della moto, ma qualcosa va storto. Infatti i due notano che il rumore non è quello sperato per una custom che si rispetti, tutt’altro. “Sembra una macchina delle bolle“, dice uno dei due. Ed è realmente così. E forse qui inizia la parte più divertente del video, che si conclude con la prova su strada, che è tutta da ridere. Vedere per credere.