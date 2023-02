Tesla, un nuovo incidente shock: web completamente sconvolto

Su Twitter hanno fatto il giro del mondo le immagini di un nuovo problema che ha colpito una Tesla e che per poco non ha causato danni molto gravi.

Elon Musk, dopo l’affaire Twitter, sembra continuare a esser uno degli imprenditori più odiati al mondo. Tante le polemiche che lo circondano, non solo per quanto accaduto con il noto social network, ma ora anche per la sua politica di abbassamento dei prezzi a livello globale delle Tesla. Una manovra questa che ha messo nel panico tanti altri produttori di macchine elettriche. Infatti l’azienda americana, sfruttando costi di produzione ridotti, oltre ad un modello di distribuzione diverso dai brand tradizionali, riesce ad abbassare i costi delle auto per incrementare i volumi e la leadership del mercato del settore EV.

Il marchio di auto elettriche Tesla (ANSA)Una mossa questa di Musk che ha distratto almeno per un po’ i critici dai problemi del marchio americano, alle prese anche nel 2022 con migliaia di richiami di suoi modelli famosi per avarie o malfunzionamenti di ogni sorta, anche pericolosi. Oltre a vetture che hanno preso fuoco senza motivo e batterie andate in fumo, sono stati segnalati problemi elettrici di altro tipo. Insomma non una buona pubblicità per Tesla, che con queste manovre “finanziarie” è tornare a mostrare il meglio di sè per rilanciarsi alla grande sul mercato globale.

Azienda che tra l’altro in alcune sue filosofie ha fatto anche un passo indietro, come per quanto riguarda il volante, non più stile aeroplano ma ora di nuovo tondo od ovale, come in tutte le altre auto, anche se questa resta un’opzione per il cliente. Segno che l’essersi spinti troppo in là con alcuni particolari forse non ha funzionato del tutto. Ma proprio il volante è il protagonista di un nuovo pericolosissimo problema sorto negli ultimi giorni su un modello e che ha sconvolto il web.

Tesla, ci risiamo: altro problema

Negli Usa in questi giorni ha fatto scalpore un video, oltre alle foto, di un conducente di un’auto dell’azienda di Elon Musk che ha documentato il problema avuto con la sua Model Y, appena acquistata. Il proprietario ha rivelato su Twitter che il volante è caduto mentre era alla guida con la sua famiglia. Un episodio inquietante, quanto pericoloso, che per poco non ha causato un bruttissimo incidente grave.

Il proprietario, che su social si fa chiamare Preneh24, afferma di aver preso in consegna la sua Tesla Model Y bianca il 24 gennaio di quest’anno e che la stava guidando su un’autostrada quando improvvisamente il volante si è staccato dal piantone dello sterzo. Fortunatamente, non c’erano auto che viaggiavano dietro di lui ed è stato in grado di accostare rapidamente accanto al divisorio centrale, con le altre auto che per fortuna hanno rallentato di conseguenza, senza che ci fosse alcun incidente grave.

È stato chiamato un carroattrezzi e il veicolo è stato portato in un centro di assistenza Tesla. Ma a dire il vero i problemi del proprietario non si sono fermati qui. Infatti un rappresentante Tesla ha prima contattato il proprietario, notando che la Model Y era stata ricevuta ma che non aveva alcuna informazione su cosa non andasse nel veicolo (come se il volante staccato non fosse un’indicazione). Dopo che il proprietario ha informato Tesla del problema, la casa automobilistica ha iniziato a indagare e ha inviato rapidamente al proprietario una fattura di oltre 100 dollari per riparare quello che è chiaramente un difetto di fabbricazione. Ovviamente il proprietario non ha ritenuto opportuno di pagare ed è andato avanti per la sua strada, ottenendo che questo fosse addebitato all’azienda.

“Sono responsabile del difetto di fabbricazione? Non è nemmeno una settimana e mi viene addebitato il conto per il volante difettoso. Non è responsabilità dell’azienda ripararlo? Apprezzerei molto il rimborso e terrei l’auto perché abbiamo perso la fiducia e la famiglia non si sente al sicuro nel riportarla indietro”, ha poi denunciato sui social il cliente Tesla. Alla fine ha condiviso gli screenshot della sua conversazione con il rappresentante dell’azienda su Twitter e ha chiesto un rimborso completo. Alla fine il rappresentante Tesla ha risposto dicendo che l’azienda non ha una politica di restituzione e che era in contatto con il concessionario dove ha acquistato l’auto per provare a organizzare un rimborso. Alla fine il proprietario, sconsolato, ha ammesso: “Abbiamo perso la fiducia in Tesla e apprezzeremmo molto che questa macchina venisse ritirata e che venisse emesso un rimborso completo. Sento che la sicurezza è più importante di un’auto tecnologica”.