Piccoli Cairoli crescono: acrobazie da urlo per il bimbo di Tony

Tony Cairoli è uno dei personaggi più amati nella storia dei motori, con i suoi trionfi in motocross che ora vogliono essere tramandati.

La Motocross è una competizione che ha sempre appassionato moltissimo il Belpaese, ma non ci sono dubbi sul fatto che uno dei più grandi di tutti i tempi che ha permesso di rendere ancora più incredibile questa disciplina sia stato il nostro Tony Cairoli.

Il siciliano è uno di quelli che ha saputo vincere un totale di ben nove titoli Mondiali, un traguardo che lo accomuna a un altro grandissimo delle due ruote come Valentino Rossi.

Il suo percorso è stato quello che ha segnato i grandissimi campioni, con la prima apparizione in pista che lo ha visto a bordo di una Honda, con la Yamaha che gli ha dato poi modo di poter vincere la MX2 e poi la MX1, prima di iniziare il suo dominio assoluto in KTM.

Con la casa austriaca ha saputo creare un legame unico nel proprio genere, tanto è vero che oggi ne è diventato un suo dirigente, ma naturalmente ciò che ama maggiormente è il contatto con la terra dei suoi circuiti.

La motocross ha perso tantissimo con il suo addio, ma il suo obbiettivo è quello di formare nel prossimo futuro dei nuovi Cairoli e tutto ciò ne deriva dal fatto che anche di recente ha deciso di farsi vedere su Instagram in una singolare scena che ha commosso tutti.

Infatti nel circuito di cross in terra romana, il grande Tony ha deciso di insegnare i primi trucchi del mestiere al piccolino di casa, ovvero Chase Cairoli che ha avuto modo di poter fare le sue prime acrobazie a bordo della sua piccola Stacyc, una bici elettrica per bambini.

Un momento di una tenerezza incredibile per tutti coloro che sono sempre rimasti molto legati al fenomeno isolano e che è stato prontamente registrato e filmato dalla bellissima moglie del pilota Jill Cox.

Tony Cairoli insegna i trucchi al figlio: futuro in cross per Chase?

Naturalmente in questo momento il piccolo Chase Cairoli non ha grilli per la testa e non sa nemmeno vagamente che cosa farà in futuro, dato che a settembre di questo 2023 compirà solamente quattro anni.

Non ci sono dubbi però che la speranza di ogni padre è quella di poter vedere il proprio pargoletto poter prendere la stessa direzione intrapresa in passato e vedere portare avanti la tradizione di famiglia.

Inoltre anche dalla parte di mamma Jill i motori e le moto sono sempre state molto importanti, con il padre che è stato il vincitore di diverse gare in sidecar e il fratello corse molto con le minimoto.

I due si sono conosciuti addirittura nel 2005, quando Cairoli correva per la Yamaha e dopo un anno dove hanno potuto iniziare la loro reale frequentazione come fidanzati.

Tony però ha avuto in testa per molti anni solamente le corse e per questo motivo ha deciso di entrare di chiedere la mano alla propria bella nel 2016 e da allora hanno avuto modo di dare alla luce tre anni dopo il piccolo Chase.

Per ora l’unica cosa che vogliono i due genitori è che possa essere felice e crescere in serenità con il grande amore di mamma e papà che non manca mai e magari un giorno anche lui diventerà un mito del motocross.