Volvo Concept Recharge, il prototipo a zero impatto ambientale

Motore elettrico, materiali eco sostenibili per gli interni e pneumatici privi di olio minerale. Volvo punta decisa alla neutralità ambientale

Presentata alla stampa italiana nei giorni scorsi, la Concept Recharge racchiude perfettamente le prospettive di Volvo Cars verso un futuro sempre più vicino e sempre più elettrificato.

Prototipo di vettura a trazione cento per cento elettrica, Concept Recharge è anche una prima visione importante di quello che sarà il nuovo corso stilistico del brand svedese.

Volvo: entro il 2030 solo auto elettriche

Ma come detto, il futuro di Volvo è innanzitutto all’insegna della sostenibilità e dell’elettrificazione. Volvo prevede di vendere solo auto cento per cento elettriche entro il 2030, con l’obiettivo ancora più ambizioso di diventare un’azienda climaticamente neutrale entro il 2040.

In tal senso Concept Recharge è un autentico manifesto di sostenibilità, con materiali a minimo impatto ambientale utilizzati per gli interni, pneumatici assemblati con composti riciclati e rinnovabili, aerodinamica migliorata, garantendo un’utilizzo energetico pulito sia in fase di produzione che in quella di utilizzo dell’auto, riducendo l’impatto di CO2 del ciclo di vita dell’80% senza comunque rinunciare alle caratteristiche premium da sempre tipiche della dimensione Volvo.

Per rendere ancora di più l’idea, utilizzando energia rinnovabile la Concept Recharge avrebbe un impatto complessivo di CO2 inferiore alle 10 tonnellate

Concept Recharge, vita a bordo eco sostenibile

Gli interni della vettura, come detto, si caratterizzano per l’utilizzo diffuso di materiali a basso impatto ambientale, naturali e riciclati. Un esempio su tutti la lana svedese, utilizzata per lo schienale dei sedili e la parte superiore del quadro strumenti.

Sul pavimento della Concept Recharge troviamo invece una rivestimento in moquette di lana, tanto quanto nella parte inferiore delle portiere.

I cuscini dei sedili, così come le superfici di contatto delle portiere, sono realizzati in Tencel, altro materiale eco sostenibile con fibre di cellulosa molto soffice ed altrettanto resistente.

Il volante infine è trattato con un altro materiale, inedito e realizzata in esclusiva da Volvo Cars: il Nordico.

Esternamente la Concept Recharge si mette in evidenza per paraurti (anteriori e posteriori) e modanatura dei battitacco in composito di lino. Una scelta ed un materiale che permettono un notevole abbatimento di utilizzo della plastica.

Pneumatici innovativi per un’autonomia migliorata

I pneumatici, prodotti da Pirelli, sono completamente privi di olio minerale e vengono realizzati con il 94% di materiali privi di fossili, riciclati e rinnovabili come ad esempio gomma naturale, silice biologica, rayon e bio-resina.

In una vettura a motore cento per cento elettrico, i pneumatici assumono una rilevanza notevole, che va ad incidere non soltanto sulla sicurezza ma anche sull’autonomia di percorrenza.

Volvo Concept Recharge: aerodinamica perfezionata

Elementi inediti introdotti sulla Concept Recharge riguardano anche il pacchetto aerodinamico, con alcuni dettagli di progettazione che agevolano lo scorrimento dell’aria: il nuovo design dei cerchi, il tetto ribassato e anche una sezione posteriore più verticale.

Da un punto di vista stilistico stiamo davanti a tutti gli effetti ad un SUV, caratterizzato quindi da una grande abitabilità interna e versatilità delle forme.