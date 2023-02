Quanto costa fare un giro in Ferrari a Maranello? Ecco tutte le cifre

A Maranello è possibile noleggiare una Ferrari e recarsi a fare un giro per le strade del paese. Ecco quanto costa il servizio.

Qualora vi trovaste nel cuore dell’Emilia-Romagna, a pochi chilometri da Modena, non possiamo che consigliarvi una visita a Maranello, presso la casa della Ferrari. Nel paesino situato nella terra dei motori, potrete trovare tante attività che fanno al caso degli appassionati di motori, ma anche di semplici turisti, che passando in queste zone, restano sovente ammaliate da cotanta storia e bellezza.

Il Cavallino è capace di incantare tutti, anche grazie ad una strepitosa organizzazione nel comune di Maranello. Qui tutto è a base di motori, e come ricorderete, addirittura anche la chiesa suona le campane a festa quando le Rosse si impongono nelle competizioni motoristiche. Questo fa capire l’enorme passione di tutti gli abitanti, cresciuti con questo mito, che continua ad essere supportato anche nei momenti peggiori come quello odierno in termini di gare automobilistiche.

Nelle prossime righe, risponderemo ad una curiosità relativa ad una delle attrazioni più interessanti che Maranello riserva, ovvero il test drive a bordo di una vera Ferrari. Vi anticipiamo che i prezzi non sono di certo troppo economici, ma con qualche sacrificio è possibile realizzare un sogno.

Ferrari, ecco i prezzi per un giro a Maranello

Se vi capita di passare per Maranello, sappiate che le attrazioni sono davvero tante. Quella principale è sicuramente il Museo, situato in via Dino Ferrari 43, che ogni anno accoglie tantissimi visitatori, curiosi di conoscere al meglio la storia del Cavallino e di vedere da vicino tutti i pezzi più pregiati di questa casa, nata nel 1947 con la presentazione della 125 S.

Oltre a questo, a poche centinaia di metri dal Museo c’è anche la pista di Fiorano Modenese, dove spesso si possono incontrare delle vecchie monoposto di F1 in fase di test, oltre ai tanti negozi di modellismo che possono catturare l’attenzione degli appassionati di collezioni.

Inoltre, è possibile salire a bordo di una Rossa vera e propria, tramite alcune agenzie di test drive che vi daranno l’opportunità di provare il brivido della velocità in prima persona. In molti si chiedono quanto possa costare un giro su una Ferrari per le strade di Maranello, ed oggi tenteremo di rispondere a questa vostra domanda.

Tra le tante agenzie presenti, prenderemo per esempio quella chiamata Push Start, probabilmente la più famosa di Maranello. I prezzi, come potrete immaginare, non sono proprio bassi, ed il loro ammontare dipenderà anche dalla vettura che avrete intenzione di noleggiare.

Per salire a bordo della F8 Tributo Spider, vettura a motore turbo che ha rimpiazzato la 488 GTB e che ora stata sostituita dalla 296 GTB, è necessario sborsare 160 euro per il giro più breve. Per quello di durata media occorrono 290 euro, mentre per quello di durata maggiore si sale a 460. Se si vuole girare a Fiorano Modenese, la spesa aumenta a dismisura, arrivando a toccare cifre comprese tra i 1680 ed i 2500 euro.

La più conveniente è senza dubbio la Portofino, che consente di effettuare il giro più corto spendendo “solo” 110 euro, salendo poi a 160 per il giro medio ed a 210 per quello più lungo. La spesa torna ad essere elevatissima se si parla del tracciato di Fiorano, dove si toccano prezzi compresi tra i 1360 ed i 2200 euro. Sappiate che se si vuole aggiungere un passeggero aggiuntivo c’è un sovrapprezzo di 20 euro, più 10 euro per una foto stampata ed anche i 50 euro se si desidera un video di 360 gradi. Il servizio fotografico completo, invece, costa 30 euro.

Va pur detto che i responsabili dell’agenzia hanno bisogno di tutelarsi, visto quanto accaduto qualche anno fa. Un noleggiatore, a bordo di una California Spider, andò a schiantarsi contro un muretto di un’abitazione del paese di Maranello, causando degli enormi danni al frontale della vettura.

Il video, diventato virale su YouTube, ancora oggi è uno dei più cliccati, ed è un monito per chi ha l’onore di salire su questi gioielli, anche se solo per un quarto d’ora di prova. Occorre ricordarsi che queste non sono auto comuni, sono dei veri e propri gioielli, e basta un secondo per perdere il controllo.

Anche se la cosa è logica, occorre ricordare che non condurrete il vostro giro panoramico a bordo di una Rossa in solitaria, ma sarete accompagnati da un addetto che vi indicherà la strada e la lunghezza del tour a seconda di ciò che avete scelto. Per chi fosse interessato, sappiate che è possibile affittare anche due modelli di Lamborghini, la Huracan STO e la Huracan Performante, ma trovandovi a Maranello vi consigliamo ovviamente l’altra scelta.