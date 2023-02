Sainz “fenomeno” in un altro sport: guardate cosa ha combinato

Carlos Sainz non è solo un grande pilota, ma in carriera ha saputo evidenziare anche altre doti in altri sport che lo consacrano.

C’è grandissimo interesse per la stagione 2023 della Ferrari, con lo spagnolo Carlos Sainz che è chiamato al grande salto di qualità dopo una crescita troppo lenta nel 2022, ma intanto sta diventando un fenomeno in un’altra disciplina.

Il figlio d’arte di uno dei più grandi piloti di rally della storia ha voglia di poter scrivere il proprio nome nella leggenda della Formula 1, con la Ferrari che gli ha dato la grande opportunità nel 2021 e che per ora ha saputo solo parzialmente sfruttare.

Il quinto posto nella stagione 2022 alle spalle anche della Mercedes di George Russell è stato sicuramente un grosso passo indietro per uno spagnolo che comunque ha avuto l’opportunità di poter vincere finalmente la prima gara della carriera a Silverstone.

Molti però non lo ritengono poter essere un pilota in grado per vincere i Mondiali e soprattutto insidiare Charles Leclerc nel ruolo di primo pilota, nonostante le sue intenzioni.

Carlos però è sicuramente unal grandissimo campione anche in un’altra disciplina, ben lontana dal Motorsport e decisamente più rilassante come il golf.

Già in tantissime occasioni in passato aveva avuto l’opportunità di far parlare di sé proprio all’interno del mondo del golf, con l’iberico che non ha mai nascosto questa sua straordinaria passione.

Di recente però è riuscito a realizzare un colpo che solamente i grandi fenomeni riescono a poter scrivere nel proprio curriculum ovvero il leggendario Hole in One, ovvero il la buca con un solo tiro.

Chi mastica un pochino di golf sa benissimo che per poter vincere si deve fare il punteggio minore possibile, con la sommatoria dei tiri effettuati per poter fare la buca che dunque deve rimanere quanto più basso.

Beccare il buco al primo colpo è davvero molto difficile, serve infatti un insieme di grandissime doti e allo stesso tempo anche una particolare fortuna, dato che la distanza è considerevolissima.

Naturalmente tutti coloro che riescono almeno una volta nella vita a fare la famosa Hole in One devono per forza mostrarla al mondo intero, con Sainz che così lo ha mostrato a tutto quanto il proprio pubblico su Instagram.

Sainz come Costantino Rocca: Hole in One da sogno a golf

Dunque abbiamo spiegato cosa voglio dire fare un Hole in One a golf ma per far capire pienamente l’importanza del gesto, basti pensare che uno dei grandi campioni italiani della disciplina, ovvero Costantino Rocca è stato citato e ricordato dalla Gazzetta dello Sport proprio per questo colpo.

In quella circostanza addirittura la sua straordinaria giocata chd gli permise di mettere la propria pallina da golf direttamente in buca con un solo tiro è stata riportata addirittura dalla collezione “Momenti di gloria“.

Per tutti coloro che hanno amato e apprezzano ancora oggi le grandi raccolte della rosea di sicuro questa collezione è una delle più importanti e memorabili, certamente tra quelle realizzato con maggiore cura e attenzione.

Dunque se perfino un colosso giornalistico come la Gazzetta dello Sport decise di inserire un Hole in One in una raccolta dei più grandi momenti sportivi nella storia vuol dire che quello che ha fatto Carlos Sainz è davvero per pochi.

La speranza a questo punto di tutti i tifosi ferraristi è che certe straordinarie imprese le possa anche ripetere in pista, cercando di riportare la Ferrari in cima al mondo.