Verstappen con Sainz in Ferrari? Il motivo è davvero incredibile

Max Verstappen e Carlos Sainz, grandi rivali sulle piste di F1, hanno deciso di godersi due supersportive Ferrari prima della stagione.

Tutti i piloti del mondo sanno che vincere un titolo mondiale di F1 a bordo di una Ferrari ha un sapore diverso rispetto al farlo con altri team. Questo fa la differenza, spesso, tra una leggenda ed un “semplice” campione, ed è per questo che molti identificano Michael Schumacher come il più forte della storia.

La sua epopea è stata unica, e dopo di lui soltanto Kimi Raikkonen è riuscito a portare al top la Rossa, poi incappata in una crisi di risultati con ben pochi precedenti. Il fascino della Scuderia modenese, nonostante il dominio di Red Bull e Mercedes che si scambiano i titoli di F1 dal lontano 2010, non perirà mai, e per un pilota poter essere al volante di una Ferrari è sempre una grande gioia.

A tal proposito, l’amore per questo marchio è testimoniato dalle ultime conquiste di Carlos Sainz e Max Verstappen, i quali, nelle ultime ore, si sono assicurati due gioielli con ben pochi eguali, prodotti proprio dal Cavallino negli ultimi anni. Si tratta di due supercar di una bellezza mozzafiato, ed anche le prestazioni sono quelle che due piloti in particolare vorrebbero sempre avere. Ecco quali Ferrari hanno acquistato.

F1, ecco le nuove Ferrari di Verstappen e Sainz

Carlos Sainz corre in F1 dal lontano 2015, ma quella che sta per iniziare sarà la sua terza stagione in Ferrari, quella in cui spera di fare il grande salto in avanti dopo aver finalmente assaggiato il gusto della vittoria ed aver ottenuto le prime pole position della sua carriera, pur se dimostrandosi leggermente involuto rispetto all’anno precedente.

In questi giorni, lo spagnolo ha ricevuto la sua nuovissima Ferrari 812 Competizione, un gioiello basato sulla Superfast, uscito nel 2021 con prestazioni ancor più esaltanti. Il motore è un V12 da 6,5 litri, che spinge sino ad una potenza massima di 830 cavalli e 692 Nm di coppia. Si tratta di una versione unica, personalizzata da Carlitos con il suo #55 ed anche la scritta “Smooth operator“, come simpaticamente viene chiamato dal suo ingegnere di pista, vale a dire Riccardo Adami.

Nelle ultime ore ha fatto molto scalpore il fatto che Max Verstappen abbia a sua volta deciso di acquistare una Ferrari, ma non una Rossa qualsiasi. Il due volte campione del mondo della F1, in forze alla Red Bull, si è assicurato la Hypercar SF90 Stradale, una delle prime Rosse ibride, nata per celebrare i novant’anni dalla nascita della Scuderia modenese, presentata e prodotta a partire dal 2019.

La vettura ha una potenza massima di 1000 cavalli, con ben tre motori elettrici che supportano il V8 biturbo da 4,0 litri, un vero e proprio siluro che è in grado di emozionare anche i piloti della massima serie automobilistica. Come non emozionarsi di fronte a questi bolidi? Siamo certi che i due ex compagni di squadra ai tempi della Toro Rosso siano belli soddisfatti della loro ultima conquista, in attesa di confrontarsi sulle piste di tutto il mondo.