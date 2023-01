Superbike, Rinaldi ha un obiettivo clamoroso: fan Ducati in estasi

Michael Rinaldi ha completato al primo posto la prima giornata di test a Portimao. Il pilota della Ducati ha fatto un annuncio molto importante.

Michael Rinaldi, dopo il primo posto in questa prima giornata di test a Portimao, ha dichiarato: “E’ stata una giornata positiva per noi. Stamattina sono entrato in pista e mi sono subito trovato bene con la moto. Durante il giorno abbiamo seguito il piano di lavoro che consisteva nel provare diverse gomme che ci ha portato Pirelli e sistemarci un po’“.

“Diciamo che alla fine ho provato a mettere la qualifica e non ho migliorato e, invece, stamattina con la gomma da gara sono stato molto veloce. Allora negli ultimi 10 minuti ho detto al mio team ‘dai rimettiamo la gomma da gara e provo a spingere con quella lì’, e ho migliorato il tempo. Da un lato sono contento per questo, dall’altro lato dobbiamo migliorare nel time attack, anche perché se guardi 2021 e nel 2022 è stato un po’ anche il nostro tallone d’Achille la qualifica“.

Rinaldi ha aggiunto: “Domani l’obiettivo è quello di migliorare e di trovare un setup per la gomma da tempo. Dobbiamo continuare a provare delle parti tipo la frizione, non solo i componenti che ci permettono di essere più veloci, ma anche i componenti che magari ci permettono di avere più affidabilità della moto. Dobbiamo fare piccoli step perché adesso, sinceramente, mi trovo abbastanza bene con la moto e non voglio toccare troppo”.

La settimana scorsa a Jerez de la Frontera, Rinaldi è andato forte e anche oggi si è ripetuto in Portogallo, su una pista totalmente diversa come Portimao. Il pilota sta lavorando tanto per cercare di lottare per il titolo nel 2023. “Mi fa piacere essere primo, ma siamo solo ad un test. Devo continuare a lavorare sodo insieme alla squadra, insieme al team perché come sappiamo il livello del campionato è veramente alto e non voglio farmi prendere dall’emozione perché ho fatto bene due test. Assolutamente no, l‘obiettivo è rimanere calmi e lavorare sodo e poi vediamo durante l’anno”, ha sancito il romagnolo.

Ducati, l’ammissione di Rinaldi

La prima posizione nei test ha caricato il pilota italiano della Ducati. Una giornata ottima per la Rossa che, già dalle prime battute, ha trovato con il suo centauro di Rimini un feeling speciale. La moto è sembrata molto agile e stabile, oltre che veloce. Rinaldi si è subito sentito a suo agio sulla nuova Ducati. Il centauro ha provato diverse mescole durante la giornata. Tutto il programma è andato per il verso giusto. Nel finale della sessione la moto ha dimostrato di essere molto forte anche in ottima gara, dato che sul giro secco occorre ancora migliore.

I chilometri percorsi hanno messo in chiaro che la Ducati è già pronta alla battaglia. Domani il piano continuerà, ma Rinaldi proverà a trovare il tempo d’attacco per la qualifica. Gli ingegneri guarderanno i dati per provare a capire cosa è meglio per la giornata di domani, ma l’obiettivo del time attack in qualifica è l’aspetto su cui c’è più da lavorare. Rinaldi si sente già veloce, ma dovrà trovare la messa a punto migliore, ma la nuova pilota ha subito dato sensazioni molto positive. Rinaldi ha rispetto per il suo compagno di squadra campione del mondo. Le potenzialità di Bautista sono enormi, secondo l’italiano. Alvaro è diventato il punto di riferimento in Superbike. Per Rinaldi conterà essere umili e forti nel 2023.

“Io sto lavorando molto perché voglio lottare per il titolo mondiale. E’ l’obiettivo principale della stagione. La prima posizione è ciò che voglio. Sono molto felice ma bisogna continuare in questa direzione e tenere alta la motivazione”, ha annunciato Rinaldi. L’inizio è stato promettente, ma il tempo dirà se il romagnolo potrà reggere il passo del teammate campione in carica.