Revisione auto, ecco quando va fatta: scadenze e novità

La revisione dell’auto è obbligatoria a norma di Legge e dunque bisogna stare attento alle varie scadenze per non subire pesanti multe.

Molte volte si pensa che fare la revisione dell’automobile sia solamente opzionale e non obbligatoria, in quanto avere una vettura sempre splendente e perfetta da un punto di vista meccanico sia solamente una sorta di vanto personale, ma in realtà non è assolutamente così.

La revisione è sicuramente uno dei momenti più temuti da tutti quanti gli automobilisti, perché in questo periodo storico le spese stanno continuando a essere sempre di più ingenti e dunque bisogna cercare di risparmiare.

Questo passaggio però non deve essere assolutamente considerato opzionale, prima di tutto da un punto di vista della propria sicurezza, perché avere un’automobile sempre pronta per qualsiasi evenienza dà l’opportunità di poter viaggiare tranquillamente in strada.

In secondo luogo nessuno deve dimenticare il fatto che questa non è solamente una possibilità per il guidatore, ma in realtà si tratta di una vero e proprio obbligo di legge che deve essere sempre rispettato.

Infatti la revisione rientra all’interno del Codice della Strada dell’art. 80, infatti si stabilisce che tutte le varie vetture a motore devono essere costantemente sottoposte a un periodico collaudo, in modo tale da poter rispettare gli standard di sicurezza e di circolazione.

Oltre che da un punto di vista della sicurezza inoltre questo regolamento avviene anche per poter aumentare la silenziosità di un’automobile e soprattutto limitare le emissioni inquinanti per poter fare sì che la propria auto rientri all’interno delle normative di Legge.

Per poter controllare quando scadrà il termine di rinnovo della nostra revisione basterà semplicemente guardare all’interno del nostro libretto di circolazione, con quest’ultimo che vedrà proprio interno la data dell’ultima volta che ne abbiamo effettuata una.

Una volta vista la data infatti sarà molto semplice fare il calcolo del tempo che dovrà passare per poterne effettuare un’altra, con il periodo che di solito è abbastanza ampio e permette dunque di poter fare anche i propri conti.

La revisione auto è un obbligo: ecco quanto deve trascorrere

Iniziamo dalla primissima revisione, infatti non appena acquisterete un’automobile dovrà passare un periodo di 4 anni prima di poter effettuare per la prima volta il controllo completo della vostra vettura.

Naturalmente questo è dovuto al fatto che un’automobile appena acquistata e nuova avrà l’opportunità di avere una maggiore vita e soprattutto difficilmente avrà dei danni tali da dover richiedere un immediato pronto intervento.

Quando invece sarà già di vostro proprietà da diverso tempo, dovrete stare molto più attenti nell’effettuare la revisione, infatti dovrà passare sempre un periodo di tempo compreso all’interno dei 24 mesi.

La tempistica infatti non comprende solamente l’anno solare, come per esempio avviene per la vita di un’automobile, ma in realtà parte esattamente dal mese nel quale è stata effettuata la revisione.

Dunque se doveste avere effettuato l’ultima revisione nel novembre 2022, allora non dovrete avere l’ansia il dover iniziare il 2024 con un ulteriore check up della vostra vettura, ma in realtà potrete aspettare tranquillamente l’undicesimo mese dell’anno.

Ricordatevi inoltre come non avere effettuato la revisione vi possa causare non pochi problemi da un punto di vista economico, infatti nel momento in cui la polizia dovesse beccarvi scoperti di questo controllo dell’automobile verrete segnalati con una multa che passa la tra i 173 e i 694.