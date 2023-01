Che macchina ha Simone Inzaghi? Tutto sull’auto del mister dell’Inter

Simone Inzaghi sta vivendo un anno duro con l’Inter, ma questo non gli ha di certo impedito di avere nel proprio garage una splendida auto.

Non scopriamo di certo l’acqua calda nell’affermare che il calcio sia una delle più grandi passioni degli italiani, con le tre grandi della Serie A che hanno sempre attirato l’attenzione del grande pubblico, con l’Inter che da due anni a questa parte ha in Simone Inzaghi il proprio allenatore e un tecnico con una macchina davvero bellissima.

Poter allenare una grande squadra come l’Inter è sicuramente un grandissimo onore, con Simone Inzaghi ha ha avuto una carriera davvero molto singolare nel corso degli anni, con il suo approdo alla Lazio che è stato casuale.

Già da calciatore infatti era stato un simbolo dei biancocelesti vincendo anche da protagonista uno Scudetto nel 2000, ma il passaggio in panchina avvenne inizialmente grazie alla chiamata per la squadra Primavera.

In prima squadra ci arrivo però solamente perché Marcelo Bielsa disse di no all’ultimo secondo alla squadra romana e con Claudio Lotito che fu praticamente obbligato a confermarlo e a fargli disfare le valigie per Salerno.

I successi con gli Aquilotti in Coppa Italia e Supercoppa Italiana lo hanno reso sempre più noto al grande pubblico, con quello Scudetto del 2020 che è stato accarezzato fino allo scoppio della Pandemia.

Insomma la chiamata in casa Inter è stata più che gradita e soprattutto più che meritata, per un tecnico che ha dimostrato di essere tra i migliori nel Belpaese, anche se con nerazzurri continua a mancare il grande colpo chiamato Scudetto.

Intanto però può consolarsi con una macchina dalle dimensioni e dalle caratteristiche davvero incredibili, infatti non tutti sanno che Simone Inzaghi ha a disposizione nel proprio garage una vettura che non passa di certo inosservata: la Volvo XC90.

Stiamo parlando di uno dei SUV più imponenti che siano mai stati realizzati dalla casa svedese, un 4×4 che presenta al suo interno le classiche linee e soprattutto le rifiniture portate avanti dalla Volvo, ma con delle dimensioni imponenti.

La lunghezza infatti tocca i 495 cm, per una larghezza di 201 e addirittura un’altezza di 178, il che le permette di essere senza alcun tipo di problema sia una splendida cinque che addirittura una sette posti.

Inzaghi guida la Volvo XC90: costo e motore

Lo stipendio che percepisce ogni mese dall’Inter gli dà ovviamente l’opportunità di potersi godere un’automobile di primo livello e di prima scelta, con la XC90 che ha però una caratteristica particolare.

Non possiamo affermare con certezza quale sia la sua versione, ma la casa svedese per questo modello ha scelto di utilizzare solamente l’ibrido, sia la versione a benzina standard che quella plugin e infine anche quella gasolio.

Tutte e tre le versioni comunque hanno delle caratteristiche molto simili, infatti montano un motore da 4 cilindri e da 2000 di cilindrata, con la potenza che si stanzia sui 235 cavalli per la versione a gasolio, da 250 per quella ibrida standard e addirittura da 455 per la plugin.

Queste però hanno tutte un punto comune, infatti la potenza dei cavalli viene modellata per arrivare tutte quante alla stessa velocità massima, in questo caso è di 180 km/h.

Il costo varia naturalmente in base anche agli optional, con il prezzo di partenza che si stanzia sui 77.000 euro, ma per arrivare alla migliore versione in assoluto del plugin si può arrivare anche a 100.000 euro.

Insomma la Volvo XC90 sicuramente è una vettura che permette di regalare grande comodità e serenità nella guida a Simone Inzaghi, un tecnico che si augura di cambiare marcia anche alla propria Inter.