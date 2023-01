Che moto comprare con 8000 euro? La scelta è ampia

Il mercato delle moto offre mezzi per tutti i gusti. Se volete investire una cifra intorno agli 8000 euro vi sono modelli spettacolari tra cui scegliere.

Si vedono sempre meno moto in giro, ma la responsabilità non è certo dei costruttori. Sul mercato vi sono moltissime moto con cilindrate serie che possono fare al caso vostro, sotto la soglia dei 10k. Se nei vostri sogni vi è il desiderio di lanciarvi su moto da enduro o una potente stradale o addirittura una custom, questo articolo farà al caso vostro.

Partiamo da un grande classico che negli ultimi anni ha rapito gli appassionati del touring. Se state cercando una moto comoda che può sfidare ogni superfice e far impallidire i vostri amici che hanno scelto una BMW R 1250 GS, vi consigliamo la Benelli TRK 502. Una due ruote moderna, adatta anche ai meno esperti che vogliono addentrarsi su qualche tracciato offroad e coprire lunghe distanze. La cilindrata non deve trarvi in inganno, ma è solo un vantaggio ai fini del prezzo finale. Vi basteranno poco meno di 6000 euro per avere il modello base. Naturalmente vi resteranno dei soldi per renderla pronta all’avventura con una serie di accessori.

Gli optional non mancano e l’aggiunta di borse e altri elementi completerà una pacchetto di tutto rispetto. Se vi rimarranno qualche centinaio di euro, investitelo dal benzinaio per far ruggire il motore bicilindrico da 500 cc e 47 cv di potenza. Con l’omologazione Euro 5 non dovrete temere più nulla. Se, invece, preferite la solidità teutonica al fascino italiano, dovrete spendere una cifra un po’ più alta per portarvi a casa una BMW F 900 R. Qui si entra in un concetto di moto, totalmente, diverso. La naked della casa bavarese è un concentrato di tecnologia estrema, ma che permette anche un piacevole uso urbano.

Si tratta di una moto veloce e agile nei tratti misti. Il motore bicilindrico in linea da 895 cc sprigiona una potenza di 105 cavalli a 8.750 giri/min. e una coppia di 92 Nm a 6.500 giri/min. Sul piano estetico è modernissima, discostandosi anche dallo stile classico BMW. Per una 900 R con colorazione Blackstorm metallic, San Marino Blue metallic e Hockenheim Silver metallic/Racing Red, dovrete fare un piccolo strappo alla regolare, affiancando 950 euro ai canonici 8.000 euro, ma non ve ne pentirete. Si tratta di una moto divertente e che si fa notare. Che fine fanno le moto invendute? Ecco cosa succede in realtà.

Se la cifra è eccessiva o, semplicemente, preferite il design giapponese, la Honda ha una proposta allettante. La CB650R, facente parte della famiglia delle Neo Sports Café, rappresenta il giusto mix tra sportività classica e tecnologia moderna. Essendo la sorella minore della versione 1000 cc, non ha la medesima spinta, ma grazie alle dimensioni compatte non delude le aspettative. La casa di Tokyo ha pensato di coinvolgere un po’ tutte le fasce degli appassionati, dai motocilisti alle prime armi agli esperti. Il motore 4 cilindri regala 95 cavalli di potenza e 65 Nm di coppia massima. Il peso non è piuma, superando con il pieno i 200 kg ma per 7.990 euro è un vero affare. Disponibile anche la 35 kW per i neopatentati.

Ecco le migliori moto sul mercato

Un grande classico è la Kawasaki Ninja. Le prestazioni della verdona l’hanno resa celebre nel Motorsport e per chi vuole provare il brivido della velocità la versione 650 del 2020 è un ottimo start. Il motore bicilindrico da 68 cavalli di potenza, aggiornato per rispettare le normative Euro 5, vi darà sensazioni fantastiche. Luci a LED, display TFT e frizione antisaltellamento completano una dotazione di tutto rispetto. Il prezzo di lancio è di 7.990 euro nella colorazione Metallic Spark Black. Volete altre tinte? Nessuna paura, ma dovrete arrivare a 8.140 euro.

Avete voglia di spendere meno? Rimaniamo in Giappone e vi consigliamo la Yamaha MT-07. Per gli amanti della casa del diapason è stato un must have sin dal day 1. Rinnovata nel design e nella dotazione, vi farà divertire. Nella versione depotenziata da 35 kW, nelle colorazioni Storm Fluo, Icon Blue e Tech Black, parte da 6.999 euro. Un buon compromesso, anche perché potrete personalizzarla, magari investendo su qualche componente.

Dopo Kawasaki, Honda e Yamaha il Paese del Sol Levante ci offre un altro marchio leggendario. La Suzuki V-Strom 650 è una moto nata per soddisfare il mass market. Si guida in modo comodo e risponde a tutte le esigenze. Il motore bicilindrico è stato perfezionato per regalare una potenza di 71 CV a 8.000 giri/min e 62 Nm di coppia a 6.500 giri/min, con un’erogazione molto piacevole. Adatta per i viaggi in compagnia, ma anche per un sano divertimento nei tratti di montagna, è disponibile a 8.590 euro.

A 7.995 euro spaccati avrete la possibilità di acquistare anche un icona britannica. La Triumph Trident è equipaggiata dal tre cilindri da 660 cc e 81 CV, oltre alla versione depotenziata per i possessori della patente A2. E’ una entry level, ma parliamo sempre di un brand che ha fatto la storia delle due ruote. Giovanile, moderna e, marcatamente, Triumph la Trident ha uno stile adatto a chi non vuole rinunciare all’aggressività di una naked inglese.