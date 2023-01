Maserati, in arrivo una versione esclusiva della Gran Turismo: spettacolo

Ormai manca poco per il debutto della Maserati GranTurismo. Ed ecco che la casa italiana ha svelato una edizione speciale.

Come tante altre marche di auto sportive, anche la Maserati è in un periodo di piena attività per cercare di cambiare in fretta il proprio parco auto con vetture che si avvicinino sempre di più al futuro, che vuol dire motori 100% elettrici. Ad oggi il marchio del tridente ancora va forte con auto come la MC20, che sta rilanciando alla grande la casa italiana tra le supersportive, ma il futuro è ormai chiaro che sarà senza motori endotermici. Infatti è stato annunciato da tempo che il SUV Levante sarà l’ultimo a dire addio al motore a combustione con una versione totalmente nuova che farà il debutto nel 2025.

Tra i modelli che in questo momento stanno colpendo di più gli appassionati del Tridente c’è però la GranTurismo, che ha ricevuto un corposo aggiornamento di recente che però ne ha solo esaltato lo stile e l’eleganza. Una vettura che è stata svelata al contagocce dalla casa italiana, che ora ha però voluto mostrare al pubblico una edizione davvero speciale.

Per il lancio della nuova generazione della GranTurismo la Maserati ha creato infatti un’edizione speciale a tiratura limitata di 75 esemplari. Il nome è GranTurismo PrimaSerie 75th Anniversary Launch Edition e, in attesa della Folgore 100% elettrica, rappresenta il punto più alto della gamma, che farà la sua apparizione nelle concessionarie solo a giugno 2023.

Maserati, una GranTurismo da urlo

L’edizione speciale di questa supercar è disponibile esclusivamente in due configurazioni di colore, che rendono la vettura davvero speciale. La prima opzione combina una tonalità esterna Grigio Lamiera Matte con accenti Rosso Corsa sugli emblemi, sulle lamelle laterali e intorno ai cerchi in lega con finiture nere che accompagnano l’emblema del 75° anniversario sui coprimozzi. Chi desidera qualcosa di più scuro può optare per la tonalità Nero Scarabeo Matte che cambia colore combinata con accenti di verde menta. Entrambe le configurazioni presentano particolari in fibra di carbonio sulle prese d’aria, spoiler e diffusore, ma hanno anche bodykit più sportivo rispetto alla Trofeo a cui si ispira.

All’interno c’è una combinazione di rivestimenti in pelle Black and Ice, con cuciture e dettagli Corse Red o Mint Green abbinati all’esterno. Il logo del 75° anniversario è incastonato su tutti e quattro i poggiatesta, rifiniti nello stesso colore del badge GranTurismo sul cruscotto. Com’era prevedibile, l’edizione speciale di questa Maserati ha un equipaggiamento davvero importante, che prevede ad esempio il quadro strumenti digitale da 12,2 pollici, il touchscreen per l’infotainment da 12,3 pollici, oltre a un secondo touchscreen da 8,8 pollici per i controlli del clima, l’orologio digitale e il sistema audio Sonus Faber.

Rispetto alla Trofeo non cambia la meccanica: sotto il cofano si trova la versione più potente del motore V6 Nettuno biturbo da 3,0 litri che produce 550 CV e un cambio automatico a 8 rapporti. Maserati non ha annunciato i prezzi per le 150 unità della GranTurismo Trofeo PrimaSerie, ma c’è da scommettere che quella dedicata al 75° anniversario del marchio sarà ben più costosa della Trofeo standard che parte da 226.200 euro.

La GranTurismo “normale” invece avrà come opzione anche un altro motore, un V6 biturbo da 490 cavalli capace di toccare i 302 km/h di velocità massima e con un prezzo sotto i 200 mila euro. E questa versione avrà anche una serie di colori particolari, come Blu Nobile e Grigio Maratea, che costano oltre 4 mila euro. Ma per la variante Modena si dovranno sborsare oltre 20 mila euro, più di una Panda Hybrid o di una Toyota Yaris. Per avere una vettura però esclusiva e magari in futuro con un valore molto maggiore a quello attuale, questo ed altro.