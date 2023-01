Valentino Rossi “innamorato” di questo autore: ecco chi è

Valentino Rossi è il simbolo del mondo delle due ruote, ma nella vita privata adora leggere libri ed ecco qual è il suo preferito.

Una vita intera passata nel mondo del motociclismo che gli ha permesso di diventare uno dei più grandi della storia, con i nove titoli Mondiali conquistati che hanno fatto sì che Valentino Rossi diventasse lo sportivo simbolo degli italiani.

Questo gli dà così l’opportunità di far parlare tantissimo di sé anche in questi anni dove ormai ha deciso di lasciare le corse, con tutti quanti che ne sentono ancora moltissimo la mancanza.

Per lui la vita è totalmente cambiata, con il fenomeno marchigiano che ora è diventato un pilota da quattro ruote e ha avuto modo anche di ben figurare con il primo storico podio della carriera con la sua BMW.

Il suo ruolo principale adesso è però di essere il padre della piccola Giulietta e un attento compagno nei confronti della bella Francesca Sofia Novello e per questo motivo super Vale ha deciso di prendersi anche il giusto tempo per rilassarsi.

Al campione del mondo con Honda e Yamaha è sempre piaciuto molto leggere, in particolar quei romanzi che sono scritti dai cari amici come Salvatore Esposito e dopo essersi letteralmente divorato “Lo sciamano”, come aveva già avuto modo di far vedere, ecco che è passato all’altro capolavoro.

Stiamo parlando in questo caso di “Eclissi di sangue“, con la storia legata allo sciamano del primo libro che dunque non si era conclusa ma aveva bisogno di nuove avventure per poter colmare la sua voglia di giustizia.

L’altra opera era stata letta nel momento in cui si trovava in vacanza nelle Maldive, mentre per questa lettura ha preferito essere tranquillo nella propria abitazione e per fare ancora maggiore pubblicità al romanzo ha messo nel tavolo vicino a esso anche il suo casco.

Valentino Rossi ama Esposito: di cosa parla il nuovo romanzo?

Dunque ancora una volta Valentino Rossi ha scelto i romanzi di Salvatore Esposito per potersi rilassare e leggere così un buon libro, con “Eclissi di sangue” che vede ancora come protagonista lo sciamano Christian Costa.

I suoi servigi questa volta non servono però alla Polizia italiana, con il caso che dunque si è fatto internazionale e con il nome dello sciamano che è diventato sempre più noto anche in Spagna.

Il giallo infatti in questo caso si svolge a La Coruna, con la città galiziana che ha bisogno di lui per la morte della giovane ragazza Telma Queiroz Duarte.

L’omicidio è stato davvero molto sanguinario, tanto è vero che la giovane donna nel momento del crimine era incinta, con il feto che le è stato brutalmente strappato via e non si riesce a capire chi è stato così sadico e crudele.

A collaborare con lui ovviamente c’è il dipartimento della Policia Judical capitanata dal commissario Francisco Cruzado che vuole in tutti modi dare il proprio contributo per risolvere la questione.

Il giallo è ancora una volta appassionante e dà modo a Valentino Rossi e a tutti i fan di Esposito di vivere per l’ennesima volta un momento magico, perché quando si entra e ci si immerge in un bel libro si diventa protagonisti di una storia fantastica.