Valentino Rossi, sapete qual è la sua canzone preferita? Ecco la risposta

Valentino Rossi è un campione delle due ruote, ma nella vita ha anche tante altre passioni. Andiamo a scoprirne una come la musica.

Il 2023 di Valentino Rossi è iniziato alla grandissima, visto che alla 24 ore di Dubai corsa quasi due settimane fa è arrivato un bel terzo posto al debutto sulla BMW M4 GT3 del team WRT. Il “Dottore” può davvero sorridere, visto che la vettura gemella ha invece vinto la corsa, segno che l’auto bavarese sta reagendo subito molto bene regalando un feeling migliore ai piloti rispetto alla vecchia Audi R8 LMS utilizzata lo scorso anno.

Le cose sembrano mettersi bene per il nove volte campione del mondo del Motomondiale, che ha così ottenuto il primo podio da quando, lo scorso anno, iniziò la sua carriera full time nelle quattro ruote. Per rilassarsi, tuttavia, c’è ben poco tempo, visto che tra pochi giorni è in programma la 12 Ore di Bathrust sul tracciato di Mount Panorama.

Si tratta della mitica gara endurance australiana dedicata alle vetture GT3 ed inferiori, che scatta alle 5:30 del mattino, nascondendo tantissime insidie per piloti, vetture e squadre. La gara è in programma per domenica 5 febbraio, e Valentino Rossi sarà al via accanto ad Augusto Farfus e Maxime Martin, due piloti molto esperti e che da tanto tempo difendono i colori della BMW, anche se non si sono fatti mancare avventure con altri marchi.

Imporsi in questa tappa sarà molto difficile, anche perché, rispetto alla 24 ore di Dubai, la concorrenza è di ben altro livello. La pista di Bathrust, allo stesso tempo, è una delle più difficili al mondo da imparare per un pilota, ed il non averci mai corso in carriera può rappresentare un handicap non da poco, ma al “Dottore” sono sempre piaciute le sfide complicate, e c’è da scommettere che non si tirerà mai indietro.

Nella giornata odierna vi daremo conto di una particolare curiosità che aleggia attorno al personaggio del nove volte campione del mondo del Motomondiale, di cui però si è parlato ben poco durante questi anni. Ci stiamo riferendo a quella che è la sua canzone preferita, scritta e cantata tanto tempo fa da un cantante che è anche un suo grande amico.

Valentino Rossi, ecco qual è la sua canzone preferita

Nel corso della sua carriera, Valentino Rossi è diventato famoso ed amato dalle folle non soltanto per il suo immenso talento in sella alla moto, ma anche e forse soprattutto per il suo essere un personaggio eccezionale, estremamente genuino ed abituato a far divertire tutti con le sue gag organizzate per festeggiare le vittorie più importanti.

L’ultima l’abbiamo vista pochi giorni fa, al termine della 24 ore di Dubai chiusa in terza posizione. Il “Dottore” si è presentato sotto al podio in sella ad un cammello, scatenando l’ilarità di tutti i presenti e ricordandoci i bei vecchi tempi in cui tutto ciò era la normalità in MotoGP.

Il nove volte campione del mondo del Motomondiale sta migliorando molto nelle auto, ed ha conquistato il suo primo podio da quando corre full time sulle quattro ruote. La sua vita privata è piena di tante altre passioni che vanno oltre il motorsport, ed una di queste è sicuramente la musica.

Un argomento poco discusso riguardo a Valentino Rossi è quello che riguarda la sua canzone preferita, che sino a poco tempo fa non era nota. A rompere il ghiaccio sulla vicenda è stato proprio il pilota di Tavullia, che in una live Instagram con la star Jovanotti e Fabio Volo ha confessato che una delle sue canzoni preferite è “Luna di città d’agosto“, scritta proprio dal cantante toscano nel 1997.

Il “Dottore”, in quella stagione, avrebbe vinto il suo primo alloro iridato in Classe 125 con l’Aprilia, ed è chiaro che questa canzone può suscitare in lui dei ricordi molto belli anche accostandoli alla sua carriera. Il brano faceva parte dell’album Lorenzo 1997/L’albero, e si chiama così proprio per via del vero nome del cantante, vale a dire Lorenzo Cherubini.

Il #46 giallo più famoso del mondo è amico di molti cantanti, come Vasco Rossi o Cesare Cremonini oltre al già citato Jovanotti, con il quale spesso organizzano delle dirette insieme sui social. Personaggi così importanti per il nostro paese, dei veri e propri orgogli italiani, non possono di certo ignorarsi, e con il tempo hanno stretto delle splendide amicizie.

Questi sodalizi hanno poi portato a delle trasmissioni molto divertenti, visto che, esattamente come il rider pesarese, anche loro sono dei grandi personaggi sia dentro che fuori dal palco, ben differenti dai “cantanti” moderni che purtroppo o per fortuna non hanno un grammo del loro stile.